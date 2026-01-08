Martín Demichelis y sus hijos fueron rescatados del agua en una playa sin servicio de Guardavidas de Maldonado

El exfutbolista argentino, Martín Demichelis , fue rescatado del agua junto a sus hijos cuando se encontraban en una playa de Maldonado que no cuenta con servicio de Guardavidas .

El hecho ocurrió el último día del 2025 en la zona de Arenas de José Ignacio , la casilla más cercana estaba a unos 500 metros del lugar .

Se necesitaron dos Guardavidas para auxiliar al exdirector técnico de River Plate y a sus hijos, según confirmó El Observador. Ambos estaban fuera de su horario , practicando surf .

Antes de que finalizara el año, Demichelis y sus hijos fueron arrastrados por la corriente hacia dentro del océano, según informó en primera instancia Radio FM Gente.

El exmundialista con la Selección Argentina tiene tres hijos con la modelo y vedette Evangelina Anderson, de la cual se encuentra separado.

En lo que va de esta temporada de verano 2025/2026, los Guardavidas de Maldonado han realizado 65 asistencias y 84 rescates, según los datos a los que accedió El Observador.