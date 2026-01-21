Dólar
/ Nacional / POLICIALES

Quién es el argentino detenido por robos en Punta del Este

El acusado utilizaba dispositivos electrónicos para cometer los hurtos, valuados en hasta 2 millones de pesos argentinos, que permitían abrir y cerrar el automóvil sin ocasionar daños.

21 de enero 2026 - 12:37hs
punta del este

Un ciudadano argentino de 49 años fue detenido el lunes en Punta del Este por agentes de la Jefaturas policiales de 4 departamentos, Interpol y Prefectura Nacional acusado de robos múltiples.

Según la información publicada por el portal FM Gente, el acusado utilizaba dispositivos electrónicos para cometer los hurtos (valuados en hasta 2 millones de pesos argentinos) que permitían abrir y cerrar el automóvil sin ocasionar daños.

image

La Policía también presume vinculación con otros robos similares, denunciados en los últimos días por turistas del balneario.

¿Quién es el argentino detenido por robos en Punta del Este?

El hombre de nacionalidad argentina de 49 años fue imputado con arresto domiciliario por 120 días mientras la Fiscalía continúa investigando su caso. Está acusado de robar 2 millones de pesos argentinos de un automóvil, el pasado 15 de enero.

“Denunciaron hurtos de dinero y pertenencias del interior de sus vehículos, los cuales habían sido dejados debidamente bloqueados y sin presentar daños visibles”, detalló el comunicado policial.

Para capturar al imputado, se desplegó un importante operativo bautizado “TOYUS”. A raíz de información recabada por el Área de Investigaciones II, que supo que se desplazaba por ruta 1 en dirección al oeste, actuaron en conjunto las Jefaturas de Canelones, San José, Colonia y Río Negro, y la Dirección Nacional de Seguridad Rural, Área de Vigilancia Analítica y Relevamiento Urbano (Avaru), Interpol, Prefectura Nacional, Policía Caminera y otras dependencias policiales.

La captura se logró cuando el ciudadano argentino fue detenido en el Puente General Zorrilla de San Martín, en la ciudad de Fray Bentos, mientras pretendía ingresar al departamento de Río Negro.

El caso se suma a una serie de hechos delictivos que lalmaron la atención durante la actual temporada en el departamento de Maldonado. Autoridades confirmaron la intensificación de los operativos de vigilancia para responder a denuncias de turistas y residentes.

Temas:

Punta del Este Interpol

