ONG rescató a una loba marina juvenil que fue encontrada "deshidratada" y "muy débil" en Ciudad de la Costa

La ONG S.O.S Rescate Fauna Marina acogió a una loba marina juvenil que fue encontrada en Ciudad de la Costa "deshidratada" y "muy débil" . "Contra todo pronóstico, pasamos la noche", destacaron.

Según explicaron desde el colectivo, el animal estuvo durante las últimas 48 años intentando "descasar" en distintos puntos del departamento de Canelones, pero siempre "salía en lugares muy complicados" .

Entre esos espacios, la loba fue vista este miércoles en Solymar por personal de Sub-Prefectura que la llevó hasta la costa, "cuando se había alejado mucho del lugar y estaba siendo asediada por perros" .

Luego, el animal fue visto nuevamente en Shangrila tomando sol, sin embargo, ante el asedio de los perros que "comenzaron a ponerla en peligro" , desde el colectivo decidieron intervenir.

Los cuidadores se llevaron a la loba, que estaba "deshidratada" y "muy débil" hasta un centro donde le dieron agua, la alimentaron y la dejaron dormir "toda la noche calentita".

"Contra todo pronóstico, pasamos la noche", destacaron desde el colectivo en un video compartido en su cuenta de Instagram donde se ve al animal descansar.