Encontraron el cuerpo del joven de 20 años que estaba desaparecido desde el lunes en aguas del Río Uruguay

La Subprefectura de Bella Unión informó este jueves que apareció el cuerpo sin vida del soldado desaparecido en aguas del Río Uruguay desde el pasado lunes, confirmaron fuentes de la Armada Nacional.

El pasado lunes la Prefectura Nacional Naval desplegó un operativo de búsqueda tras la desaparición del soldado, un joven de 20 años, en las cercanías de Bella Unión, en el departamento de Artigas. El joven se encontraba con otro hombre cuando ambos decidieron lanzarse al agua. Sin embargo, la víctima no logró salir y fue arrastrada por la corriente. El otro hombre logró llegar a la orilla y dar aviso a las autoridades.

Sobre las 10 de la mañana de este jueves civiles que se encontraban apoyando la búsqueda hallaron el cuerpo y notificaron a las autoridades, que concurrieron al lugar y constataron la situación a unos siete kilómetros de Bella Unión.

La Fiscalía encomendó que concurra Policía Científica para llevar adelante las tereas de rigor.