Dos jóvenes de 16 y 19 años que viajaban en moto resultaron gravemente heridos tras chocar contra un auto en Playa Pascual

Un joven de 19 años y su acompañante, una adolescente de 16 , resultaron gravemente heridos tras chocar la moto en la que viajaban contra un auto en Playa Pascual , informó la Dirección Nacional de Policía Caminera.

El hecho se registró este domingo 2 de noviembre sobre las 19:45 a la altura del kilómetro 23 de la Ruta 1 , en la mencionada localidad.

Allí, por causas que se tratan de establecer, un auto que ingresaba a Ruta 1 de Norte a Sur fue impactado por la moto, que circulaba por de Este a Oeste.

INNOVACIÓN Negocios Sub 30: la aceleradora argentina que invierte en jóvenes se fijó en Uruguay ya hizo su primera apuesta

De acuerdo al parte oficial, ambos ocupantes de la moto resultaron lesionados de gravedad y debieron ser trasladados.

La moto era conducida por un joven de 19 años al que se le diagnosticó "politraumatismo grave" y fue derivado al Sanatorio Americano. Su acompañante, una joven de 16 años, sufrió un politraumatismo moderado con pérdida de conocimiento y fue trasladada al Sanatorio Juan Pablo II.

El automóvil, en tanto, era conducido por un hombre de 68 años que resultó ileso y la espirometría a la que se lo sometió arrojó resultado negativo.