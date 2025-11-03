Dos jóvenes de 16 y 19 años que viajaban en moto resultaron gravemente heridos tras chocar contra un auto en Playa Pascual

Un joven de 19 años y su acompañante, una adolescente de 16, resultaron gravemente heridos tras chocar la moto en la que viajaban contra un auto en Playa Pascual, informó la Dirección Nacional de Policía Caminera.
El hecho se registró este domingo 2 de noviembre sobre las 19:45 a la altura del kilómetro 23 de la Ruta 1, en la mencionada localidad.
Allí, por causas que se tratan de establecer, un auto que ingresaba a Ruta 1 de Norte a Sur fue impactado por la moto, que circulaba por de Este a Oeste.
De acuerdo al parte oficial, ambos ocupantes de la moto resultaron lesionados de gravedad y debieron ser trasladados.
La moto era conducida por un joven de 19 años al que se le diagnosticó "politraumatismo grave" y fue derivado al Sanatorio Americano. Su acompañante, una joven de 16 años, sufrió un politraumatismo moderado con pérdida de conocimiento y fue trasladada al Sanatorio Juan Pablo II.
El automóvil, en tanto, era conducido por un hombre de 68 años que resultó ileso y la espirometría a la que se lo sometió arrojó resultado negativo.