El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, aseguró que el gobierno tiene como “objetivo” que Uruguay cuente con patrullas oceánicas (OPV), en semanas turbulentas donde la administración de Yamandú Orsi resolvió iniciar el proceso de recisión de contrato con el astillero español Cardama.
Sánchez dijo que es un "objetivo" del gobierno tener patrullas oceánicas: "Será con Cardama u otro astillero"
El secretario de Presidencia dijo que el gobierno está a la espera de los descargos que presentará la empresa española tras la decisión del gobierno de rescindir el contrato