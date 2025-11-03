Sánchez dijo que es un "objetivo" del gobierno tener patrullas oceánicas: "Será con Cardama u otro astillero"

Foto: Dante Fernandez / FocoUy

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, aseguró que el gobierno tiene como “objetivo” que Uruguay cuente con patrullas oceánicas (OPV), en semanas turbulentas donde la administración de Yamandú Orsi resolvió iniciar el proceso de recisión de contrato con el astillero español Cardama.

“Es un objetivo reconocido por el sistema político. Uruguay necesita tener estas patrulleras. La tarea del Poder Ejecutivo es resolver el contrato y garantizar que Uruguay cuente con patrulleras, será con el mismo astillero, con otro o con un consorcio”, dijo Sánchez en conferencia de prensa luego de del Consejo de Ministros en la residencia de Suárez y Reyes.

El jerarca indicó que el gobierno “ratifica la línea de acción que se comunicó (semanas atrás): avanzar por la transparencia, la defensa de los recursos públicos y agotar toda la vía administrativa posible para esclarecer”.

Consultado si el Poder Ejecutivo rescindiría el contrato o apelaría a una mediación, replicó que la empresa española “tiene derecho a hacer sus descargos y requerir la mediación”.