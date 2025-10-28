Alejandro Machado será el fiscal que investigue la denuncia del Estado uruguayo contra el astillero Cardama

El fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 1° Turno, Alejandro Machado , investigará la denuncia que presentó el gobierno de Yamandú Orsi al astillero español Cardama , bajo la presunción de que el Estado uruguayo fue estafado.

La denuncia originalmente se le había asignado por medio de la oficina de Depuración, Priorización y Asignación (DPA) a la fiscal Sandra Fleitas , quien pidió abstenerse del caso .

Desde la Fiscalía General de la Nación, afirmaron que la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 1° Turno, a cargo de Machado, será quien debe subrogar a la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de de 2° Turno , que encabeza Fleitas . El régimen de subrogaciones se basa en la Resolución NRO 044 del año 2023 .

JUSTICIA Detuvieron al sospechoso de violar a una adolescente de 14 años en el Prado: tiene 43 años y más de 20 antecedentes

JUSTICIA Jorge Barrera desistió de denuncia penal luego de que quien lo amenazó en una carta le pidiera disculpas

Entre otros casos, Machado investiga una de las causas vinculadas al narcotraficante uruguayo prófugo Sebastián Marset . El fiscal de Delitos Económicos indaga el caso en que la ex vicecanciller Carolina Ache denunció que se intentaron ocultar los chats de las conversaciones que mantuvo con el ex subsecretario del Interior, Guillermo Maciel y la destrucción de documentación que estaba incluida en la investigación administrativa de Cancillería de la República.

En esta causa se investiga si existió delito en la decisión de los jerarcas de ocultar las pruebas sobre que en Cancillería.

La causa también incluye como indagado al exasesor presidencial Roberto Lafluf, por la destrucción del acta notarial en la que se incluían los chats entre Ache y Maciel de la investigación administrativa, y al director de Jurídica de Cancillería, Carlos Mata.

Machado archivó a comienzos de setiembre la investigación que indagaba presuntas responsabilidades en la entrega del pasaporte a Marset.

La investigación, que Fiscalía había comenzado de oficio luego de la interpelación por este caso a los exministros Luis Alberto Heber y Francisco Bustillo en agosto de 2022, concluyó que la entrega del pasaporte al narcotraficante estuvo ajustada a Derecho aunque el fiscal consideró en su dictamen que las autoridades "faltaron a la verdad y ocultaron información a la Cámara de Senadores y en definitiva a la ciudadanía" en aquella ocasión.

Otros casos de Sandra Fleitas, la fiscal que abstuvo del caso Cardama

Fiscal Sandra Fleitas- caso Carrera Diego Lafalche/ FocoUy

La fiscal Sandra Fleitas lidera la investigación contra el exsenador del Frente Amplio, Charles Carrera, a quien logró imputar por fraude y utilización indebida de información privilegiada (también lo había formalizado por falsificación ideológica, pero un tribunal de apelaciones lo desestimó).

En el marco de esa investigación, Carrera intentó recusar a la fiscal, al entender que había llevado adelante una investigación "completamente sesgada". Sin embargo, la fiscal de Corte, Mónica Ferrero,rechazó el planteo del dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP).

Fleitas también es quien archivó la denuncia falsa presentada en la campaña electoral contra Orsi, ya que aseguró que no había podido encontrar un "móvil económico o político" detrás de la falsa acusación de Paula Díaz y Romina Celeste, quienes sí fueron condenadas por el hecho.

La investigación se había dirigido a despejar esa incógnita luego de las declaraciones públicas que había hecho, por ejemplo, el hoy intendente de Canelones y allegado a Orsi, Francisco Legnani, quien había apuntado a que la falsa denuncia contra el candidato frenteamplista se había ideado "desde el exterior". En la misma línea se había manifestado Jorge Díaz, hoy prosecretario de la Presidencia, al aludir a "determinados grupos y determinados servicios del exterior en operaciones de este tipo".

Pero la fiscal no encontró evidencia alguna de una operación de ese tipo y decidió archivar esa línea de investigación.