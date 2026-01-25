Maximiliano Silvera se golpeó el escudo de Nacional, se mostró muy feliz, debutó con buenas sensaciones y ya palpita el clásico con Peñarol

Maximiliano Silvera debutó el sábado con la camiseta de Nacional a 55 días de jugar con la casaca de Peñarol la segunda final de la Liga AUF Uruguaya ante los tricolores. El delantero entró a los 65' minutos del amistoso ante Deportes Concepción, por la Serie Río de la Plata, y fue de los jugadores más aplaudidos de la jornada por el hincha tricolor.

"La verdad que la gente me recibió de buena manera, estaba esperando este momento y muy contento con el triunfo que le pudimos dar a la gente", dijo el delantero en zona mixta, tras el triunfo por 1-0 ante el elenco chileno .

Al salir a la cancha, el jugador se golpeó el escudo de Nacional y saludó a su gente con una sonrisa de oreja a oreja.

"Físicamente me siento bien, venimos trabajando de buena forma, así que preparados para el domingo". En la segunda pregunta que le hicieron, sobre su estado físico, el atacante ya puso el foco en la final de la Supercopa Uruguaya que el domingo jugarán Nacional y Peñarol en el Estadio Centenario , desde la hora 20.30.

"Desde el comienzo estaba contento con el recibimiento también, tranquilo y deseando poder entrar y jugar unos minutos", afirmó Silvera.

A los 65', Viera lo mandó a la cancha en lugar de Gonzalo Carneiro, un habitual verdugo de Peñarol.

Maxi Silvera tuvo su estreno en Nacional y así se vivió desde la cancha del Gran Parque Central#Serie2026 pic.twitter.com/hs0Xh4ktQY — Serie Río de la Plata (@SerieRdeLP) January 25, 2026

A los 81', Silvera generó una clara opción de gol bajándole una pelota a Maximiliano Gómez quien escapó y remató cruzado al arco en lugar de buscar una devolución.

"Son decisiones que se toman en la cancha, es difícil, tomó la decisión de patear y está bien, una lástima que no haya entrado", analizó el ex Peñarol.

Consultado sobre cómo sintió jugando con el aliento de la hinchada de Nacional en el Gran Parque Central, Silvera dijo: "Re contento, no dejó de alentar y contento por eso".

Luego le preguntaron específicamente por el clásico, si esperaba ser titular el domingo 1° de febrero: "Uno se prepara para eso, después las decisiones las toma el entrenador, si es de titular o de suplente vamos a estar apoyando y esperando el momento, hay que preparar una buena semana, sabemos de la importancia del partido del domingo".

"El grupo me recibió de buena manera, se nota que hay una calidad humana que es impresionante, la concentración sirvió para eso, pra integrarme rápido al grupo y estar a la orden", opinó.

Finalmente dijo lo que le pide Jadson Viera en cancha: "Jugando de doble 9 me pide que tenga mucha movilidad, que las situaciones me van a llegar, que esté tranquilo con eso, que no intente nada nuevo, que haga lo que vengo haciendo. Me trajo para eso, sabe lo que puedo aportar y que esté tranquilo con eso".