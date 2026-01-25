El 10% clave para que Agustín Rogel rescinda contrato en Hertha Berlín y sea nuevo jugador de Nacional: al jugador ya lo presentaron por error

Nacional presentó el sábado a Agustín Rogel como nuevo jugador del club, pero el representante del futbolista, Ariel Krasouski, dijo que todavía no firmó la rescisión de contrato con Hertha Berlín.

Sin embargo, e ste lunes se intentará que las partes se sienten a poner la firma de rescisión, en los términos que se acordó días atrás.

"Agustín Rogel todavía no es jugador de Nacional porque no ha rescindido ni ha firmado la rescisión. Mañana se firme seguramente. Está acordado de palabra, pero hasta que no se firma no es correcto decir que ya no pertenece más al club", dijo Krasouski a Punto Penal este domingo.

"Sabía que Nacional iba a hacer una presentación del jugador, pero pensaron que ya había destrabado y por eso la subieron, me parece que fue un poco de confusión, supongo, porque no hemos rescindido todavía y tampoco ha firmado en Nacional, todavía las firmas no están", agregó.

"Hablé con Flavio (Perchman) y me dijo 'discúlpame y vamos a no presentarlo o sacarlo de las redes', pero ya salió en todos lados En Alemania ya salió, ya se enteraron de que publicaron eso", dijo el empresario.

El posteo en X sigue activo.

Krasouski contó que el arreglo consistió en acordar los meses de sueldo que Hertha Berlín le pagará al jugador y que el club alemán se quede con un 10% de una eventual y futura venta del jugador mientras esté en Nacional.

"Peñarol no me preguntó por él, una vez (Diego) Aguirre me preguntó, hace mucho tiempo, cuando hablábamos por (Diego) Laxalt, pero no fue ahora", indicó el empresario.