El 10% clave para que Agustín Rogel rescinda contrato en Hertha Berlín y sea nuevo jugador de Nacional: al jugador ya lo presentaron por error

El sábado, por la tarde, Nacional presentó a Agustín Rogel como nuevo jugador del club pero recién este lunes rescindirá contrato con Hertha Berlín de Alemania

25 de enero 2026 - 11:46hs
Agustín Rogel
Agustín Rogel

Nacional presentó el sábado a Agustín Rogel como nuevo jugador del club, pero el representante del futbolista, Ariel Krasouski, dijo que todavía no firmó la rescisión de contrato con Hertha Berlín.

La presentación causó sorpresa en el entorno del futbolista ya llegó a Alemania.

Sin embargo, este lunes se intentará que las partes se sienten a poner la firma de rescisión, en los términos que se acordó días atrás.

La foto del plantel de Nacional de 2026
EN VIVO

Nacional le ganó 1-0 a Deportes Concepción con gol de Lucas Rodríguez en su primer partido del 2026, en el que debutó Maximiliano Silvera

jadson viera tras la victoria de nacional en su estreno en 2026: el once inicial contra penarol que ya tiene claro y la espera de una semana muy intensa
CONFERENCIA

Jadson Viera tras la victoria de Nacional en su estreno en 2026: el once inicial contra Peñarol que ya tiene "claro" y la espera de una semana "muy intensa"

"Agustín Rogel todavía no es jugador de Nacional porque no ha rescindido ni ha firmado la rescisión. Mañana se firme seguramente. Está acordado de palabra, pero hasta que no se firma no es correcto decir que ya no pertenece más al club", dijo Krasouski a Punto Penal este domingo.

"Sabía que Nacional iba a hacer una presentación del jugador, pero pensaron que ya había destrabado y por eso la subieron, me parece que fue un poco de confusión, supongo, porque no hemos rescindido todavía y tampoco ha firmado en Nacional, todavía las firmas no están", agregó.

"Hablé con Flavio (Perchman) y me dijo 'discúlpame y vamos a no presentarlo o sacarlo de las redes', pero ya salió en todos lados En Alemania ya salió, ya se enteraron de que publicaron eso", dijo el empresario.

El posteo en X sigue activo.

Krasouski contó que el arreglo consistió en acordar los meses de sueldo que Hertha Berlín le pagará al jugador y que el club alemán se quede con un 10% de una eventual y futura venta del jugador mientras esté en Nacional.

"Peñarol no me preguntó por él, una vez (Diego) Aguirre me preguntó, hace mucho tiempo, cuando hablábamos por (Diego) Laxalt, pero no fue ahora", indicó el empresario.

Temas:

Nacional Agustín Rogel

Federico Valverde en el Real Madrid
ESPAÑA

Con Federico Valverde titular y silbado, Real Madrid venció a Villarreal 2-0 con dos goles de Mbappé y trepó a la punta de LaLiga de España

Maximiliano Silvera y Maximiliano Olivera juntos en Peñarol, marcando a Nicolás Schiappacasse
POLÉMICA

Maxi Olivera sobre la salida de Maxi Silvera de Peñarol a Nacional: la posible "traición" por negociar durante la final y por qué no le escribió al delantero

