El golazo de Lamine Yamal que sufrieron en cancha tres uruguayos en la goleada de Barcelona sobre Oviedo

Barcelona evitó cualquier sorpresa y consiguió un triunfo lógico por 3-0 este domingo en su Camp Nou ante el colista Real Oviedo, gracias al cual se mantiene al frente de LaLiga española tras la 21ª jornada.

Un espectacular tanto de tijera de Lamine Yamal , en un remate acrobático tras centro de Dani Olmo, puso el tercero y definitivo en el minuto 73.

Yamal, hasta entonces discreto en el partido, se ganó así los focos con ese destello de gran clase para alegría de su hermano pequeño Keyne, de tres años, con el que saltó al campo en los prolegómenos del partido, brindando una de las imágenes de la tarde.

SPOILER: NO TE VAS A CANSAR NUNCA DE VER ESTAS REPETICIONES. ¡EL GOLAZO DE LAMINE YAMAL PARA EL 3-0 DE BARCELONA VS. REAL OVIEDO FUE UNA OBRA DE ARTE! pic.twitter.com/QMivbs8hNT

"Estoy feliz con que haya marcado un gol tan bueno. Ese tercer gol fue muy importante para nosotros", admitió el entrenador Hansi Flick a DAZN.

ESPAÑA Federico Viñas volvió a anotar en Oviedo donde Guillermo Almada lamentó mucho la derrota sobre la hora ante Osasuna

URUGUAYOS El uruguayo Federico Viñas marcó y fue expulsado por tercera vez en la temporada en Oviedo, que atraviesa la peor racha de su historia

Antes, Olmo había abierto el marcador en el 52' con un potente derechazo y cinco minutos después Raphinha, luego de robar un balón, se encontró en un cara a cara para batir a Aarón Escandell.

Esos tantos en la segunda mitad evitaron cualquier sorpresa en un Camp Nou que había terminado preocupado la primera mitad, en la que no hubo goles pero donde Oviedo, dirigido por Guillermo Almada, mostró incluso una mejor imagen, aunque Raphinha había tenido la mejor ocasión justo antes del descanso con una volea (45+3').

20260125 BARCELONA, 25/01/2026.- El entrenador del Real Oviedo, Guillermo Almada, durante el partido de LaLiga disputado entre el FC Barcelona y el Real Oviedo este domingo en el Camp Nou en Barcelona. EFE/Andreu Dalmau Guillermo Almada Foto: EFE/Andreu Dalmau

"No jugamos a nuestro mejor nivel en la primera parte, pero tengo que decir que este equipo está haciendo un trabajo fantástico en las últimas semanas y meses", defendió Flick.

Un punto de ventaja

Los catalanes habían visto cómo Real Madrid, que ganó 2-0 en casa de Villarreal el sábado, les había desplazado de la primera plaza provisionalmente, pero la victoria azulgrana de este domingo vuelve a ponerlos un punto por encima de su gran rival de la capital.

El triunfo reconduce el rumbo de Barça en LaLiga después del resbalón de la derrota del pasado fin de semana en San Sebastián contra Real Sociedad, lo que había permitido a Real Madrid pisarle los talones.

Con la misión cumplida en esta jornada, Barcelona puede empezar ahora a pensar en el importante partido del miércoles ante Copenhague en la octava y última jornada de la UEFA Champions League.

Los azulgranas llegan a esta fecha definitiva dependiendo de sí mismos para conseguir una plaza dentro del Top 8 y con ello evitar tener que ir a un playoff de repesca en febrero.

Oviedo, recién ascendido en la élite del fútbol español, sigue último y está a ocho puntos de la zona de salvación.

Federico Viñas fue titular en el equipo y salió a los 82' para el ingreso de Thiago Borbas mientras que Nicolás Fonseca entró a los 66' por Alberto Reina.

Atlético de Madrid en el podio con José María Giménez titular

20260125 Atletico Madrid's Uruguayan defender #02 Jose Gimenez (L), Atletico Madrid's Norwegian forward #09 Alexander Sorloth (C) and Real Mallorca's Slovak defender #24 Martin Valjent vie for a header during the Spanish league football match between Club José María Giménez Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP

Por su parte, Atlético de Madrid ganó 3-0 en su estadio Metropolitano a Mallorca (16º) en el primer partido del día y subió al tercer puesto en la clasificación, con 44 puntos, manteniéndose a ocho de Barça y a siete de Real Madrid.

Sin forzar demasiado, los colchoneros ganaron ante su público con goles del delantero noruego Alexander Sorloth (22'), en propia puerta del defensor David López (75'), y con un misil desde dentro del área del argentino Thiago Almada (88').

Como local, Atlético sigue siendo una roca en casa y son ya nueve los triunfos ligueros seguidos ante su hinchada.

"No fue un 3-0 simple, ellos son competitivos, con (Vedat) Muriqi y su potencia aérea. Le controlamos bastante bien y nos llevamos un resultado bueno, con un buen juego del equipo", declaró el entrenador argentino Diego Simeone en su conferencia de prensa posterior al triunfo.