El Observador
El Observador / Fútbol Internacional / ESPAÑA

Federico Viñas volvió a anotar en Oviedo donde Guillermo Almada lamentó mucho la derrota sobre la hora ante Osasuna

Mirá el gran gol de cabeza que anotó Federico Viñas para Oviedo que sobre la hora perdió con Osasuna generando hondo pesar en su entrenador, Guillermo Almada

17 de enero 2026 - 18:45hs

Gol de Federico Viñas con Oviedo ante Osasuna

Video: ESPN
Alejandro Catena y Federico Viñas&nbsp;

Alejandro Catena y Federico Viñas 

EFE/ Villar López

Un gol de Víctor Muñoz en el minuto 92 culminó este sábado la remontada de Osasuna en un partido muy disputado frente a Oviedo (3-2) de Guillermo Almada, con Budimir como gran protagonista y un marcador que no dejó de moverse hasta el final. Federico Viñas volvió a anotar para Oviedo.

Osasuna inició algo lento el choque, cediendo una ocasión clarísima para Federico Viñas en el minuto 1, con un disparo del uruguayo que se marchó por línea de fondo cuando tenía todo a su favor para un remate cómodo. Poco después, Víctor Muñoz perdonó al estrellar su disparo en los pies de Escandell.

Oviedo fue entrenando en calor ante un Osasuna que tuvo claridad arriba. Sergio Herrera salvó a los suyos parando con el pie el derechazo de Ilyas Chaira. Los navarros fueron entrando en calor sin llegar a traducir este arreón en goles a favor.

Rubén García tiró una falta desde la media luna, aunque no consiguió superar el muro del Oviedo. Hassan se sacó un centro espectacular tras un saque de córner que enchufó a la jaula Federico Viñas.

El ex Juventud volvió a anotar por segundo partido consecutivo luego de mojar ante Alavés en partido donde terminó expulsado.

En 16 partidos disputados, el delantero de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa suma 2 goles y 3 expulsiones.

En el minuto 45, cuando todo parecía visto para sentencia. Ante Budimir recogió un gran centro Javi Galán para igualar la contienda de cabeza. Gol de delantero centro puro, pugnando con Unai Luengo en el interior del área para ganar el remate. Equipos a vestuarios y todo por decidir.

La segunda parte comenzó igualada, con dos equipos que medían pulsaciones con mucho en juego. Muchísimas pérdidas de balón de ambos equipos, mientras Lisci dio Raúl García de Haro 30 minutos para intentar el gol.

Budimir se topó con el palo en el minuto 66, dando ánimos a Osasuna de cara a los minutos finales. Alberto Reina, el más listo de clase, aprovechó un balón muerto en el interior del área para, a la media vuelta, finalizar la jugada para hacer el 1-2 con su zurda en el minuto 71.

Boyomo prolongó una falta de Rubén García para que Budimir, con la caña lista, igualase el choque a falta de 15 minutos. Partidazo del croata en ataque y defensa.

La fase final estuvo plagada de intensidad, pero también de muchas imprecisiones. Antes de que Alejandro Quintero pitase el final, Víctor Muñoz aprovechó una segunda acción tras disparo de Iker Muñoz que se coló por la escuadra para dar los tres puntos a Osasuna.

Guillermo Almada: "Duele muchísimo"

El entrenador de Oviedo, el uruguayo Guillermo Almada, señaló que la derrota ante Osasuna "duele muchísimo”, al entender que su equipo mereció más sobre el césped de El Sadar, en Pamplona.

"Duele muchísimo porque creo que fue inmerecida. Hicimos méritos para otra cosa, lo buscamos y tuvimos situaciones. Deja un gusto malo y de impotencia”, analizo el técnico italiano sobre el 3-2 ante Osasuna.

Almada opinó sobre la mano de Boyomo dentro del área: "Toca claro, pero viene siendo reiterado. A veces uno quiere saber los criterios que se emplean en un partido y en otro. Lamentablemente, termina siendo determinando en la resolución del partido. Creo que fue la única cabeza (el árbitro) que no vio penal”.

"Seguir por este camino, vuelvo a insistir. Es doloroso porque queríamos ganar y creo que merecimos otra cosa. Hay que levantar la cabeza”, continuó el míster visitante en El Sadar.

Federico Viñas Oviedo Guillermo Almada LaLiga de España

