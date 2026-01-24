Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / ESPAÑA

Con Federico Valverde titular y silbado, Real Madrid venció a Villarreal 2-0 con dos goles de Mbappé y trepó a la punta de LaLiga de España

El uruguayo del Real Madrid no fue bien recibido por la afición del Villarreal, que recuerda su enfrentamiento con el exjugador del club Álex Baena

24 de enero 2026 - 19:06hs
Federico Valverde en el Real Madrid

Federico Valverde en el Real Madrid

Foto: Fadel Senna/AFP

El Real Madrid venció 2-0 al Villarreal de visitante con dos goles del francés Kyllian Mbappé, y trepó a la punta de LaLiga de España por encima del Barcelona. Federico Valverde fue titular, jugó los 90 minutos del partido y fue silbado en varias ocasiones por la afición del Villarreal.

El uruguayo, capitán merengue, volvió a jugar en el lateral derecho del equipo, lugar en el que el nuevo DT Álvaro Arbeloa lo ha utilizado desde su llegada.

El número 8 no fue bien recibido por la afición groguet, que recuerda su enfrentamiento con el exjugador del club Álex Baena, al que golpeó en el estacionamiento del estadio Santiago Bernabeu tras un partido disputado a principios de 2023.

Tras un primer tiempo sin emociones, a los 47 minutos de la segunda mitad Mbappé encontró una pelota en medio del área chica tras un desborde de Vinicius y un rebote de Papa Gueye, y puso el primer gol merengue.

El centrocampista ruso del AS Mónaco, Aleksandr Golovin (i), intenta superar al centrocampista uruguayo del Real Madrid, Federico Valverde
URUGUAYOS

El agradecimiento a Federico Valverde de Arbeloa, DT de Real Madrid, y los encendidos elogios de la prensa al uruguayo tras la goleada 6-1 ante Mónaco por Liga de Campeones

Federico Valverde defendiendo a Real Madrid
ESPAÑA

A qué hora juega hoy Real Madrid de Federico Valverde frente a Villarreal de Santiago Mouriño y dónde verlo

El Real dominó las acciones, con un Villarreal que tuvo pocas chances de gol y que no contó en sus filas con Santiago Mouriño. Cuando el partido parecía irse 1-0, a los 92 minutos Mbappé anotó el 2-0 picando un penal que le cometieron a él.

El delantero francés puso su gol número 32 en la temporada con el Real Madrid, con apenas 27 partidos jugados. En LaLiga tiene un gol por partido: 19 tantos en 19 encuentros.

Con esta victoria, el merengue trepó al primer lugar de la tabla de la liga doméstica con 51 puntos, por encima de los 49 de Barcelona, que jugará este domingo a las 12:15 con el Real Oviedo del entrenador uruguayo Guillermo Almada.

Temas:

Federico Valverde real madrid Villarreal Alex baena España LaLiga

Seguí leyendo

Las más leídas

Jadson Viera en Nacional vs Deportivo Maldonado
NACIONAL

A qué hora juega hoy Nacional vs Deportes Concepción por la Serie Río de la Plata, entradas y dónde verlo

El plantel de Nacional para la temporada 2026
EN VIVO

Nacional 1- Deportes Concepción 0 EN VIVO: Lucas Rodríguez abrió el marcador en el Gran Parque Central

Los elogios y aplausos para el nuevo goleador de Peñarol, Brandon Álvarez, el saludo para Diego Aguirre y el orgullo de Julio Mozzo: Los voy a llamar hombres
PEÑAROL

Los elogios y aplausos para el nuevo goleador de Peñarol, Brandon Álvarez, el saludo para Diego Aguirre y el orgullo de Julio Mozzo: "Los voy a llamar hombres"

Federico Valverde defendiendo a Real Madrid
ESPAÑA

A qué hora juega hoy Real Madrid de Federico Valverde frente a Villarreal de Santiago Mouriño y dónde verlo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos