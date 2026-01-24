Con Federico Valverde titular y silbado, Real Madrid venció a Villarreal 2-0 con dos goles de Mbappé y trepó a la punta de LaLiga de España

El Real Madrid venció 2-0 al Villarreal de visitante con dos goles del francés Kyllian Mbappé , y trepó a la punta de LaLiga de España por encima del Barcelona . Federico Valverde fue titular, jugó los 90 minutos del partido y fue silbado en varias ocasiones por la afición del Villarreal.

El uruguayo, capitán merengue, volvió a jugar en el lateral derecho del equipo, lugar en el que el nuevo DT Álvaro Arbeloa lo ha utilizado desde su llegada.

El número 8 no fue bien recibido por la afición groguet , que recuerda su enfrentamiento con el exjugador del club Álex Baena , al que golpeó en el estacionamiento del estadio Santiago Bernabeu tras un partido disputado a principios de 2023.

Tras un primer tiempo sin emociones, a los 47 minutos de la segunda mitad Mbappé encontró una pelota en medio del área chica tras un desborde de Vinicius y un rebote de Papa Gueye, y puso el primer gol merengue.

El Real dominó las acciones, con un Villarreal que tuvo pocas chances de gol y que no contó en sus filas con Santiago Mouriño. Cuando el partido parecía irse 1-0, a los 92 minutos Mbappé anotó el 2-0 picando un penal que le cometieron a él.

El delantero francés puso su gol número 32 en la temporada con el Real Madrid, con apenas 27 partidos jugados. En LaLiga tiene un gol por partido: 19 tantos en 19 encuentros.

Con esta victoria, el merengue trepó al primer lugar de la tabla de la liga doméstica con 51 puntos, por encima de los 49 de Barcelona, que jugará este domingo a las 12:15 con el Real Oviedo del entrenador uruguayo Guillermo Almada.