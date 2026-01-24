Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / ESPAÑA

A qué hora juega hoy Real Madrid de Federico Valverde frente a Villarreal de Santiago Mouriño y dónde verlo

El partido se jugará en el Estadio de la Cerámica; mirá hora y dónde verlo por TV

24 de enero 2026 - 5:00hs
Federico Valverde defendiendo a Real Madrid

Federico Valverde defendiendo a Real Madrid

FOTO: EFE

Real Madrid, del uruguayo Federico Valverde, visita este sábado a Villarreal, el equipo del también celeste Santiago Mouriño, por la fecha 21 de LaLiga de España.

Los merengues, con 48 puntos, se ubican segundos en la tabla, a una unidad del líder Barcelona, mientras que los amarillos están terceros, con 41.

¿A qué hora juega hoy Villarreal vs Real Madrid?

El partido que se jugará en el Estadio de la Cerámica comenzará a la hora 17:00.

¿Dónde ver Villarreal vs Real Madrid en vivo?

Se podrá ver por Disney+ Premium y ESPN.

El centrocampista ruso del AS Mónaco, Aleksandr Golovin (i), intenta superar al centrocampista uruguayo del Real Madrid, Federico Valverde
URUGUAYOS

El agradecimiento a Federico Valverde de Arbeloa, DT de Real Madrid, y los encendidos elogios de la prensa al uruguayo tras la goleada 6-1 ante Mónaco por Liga de Campeones

Federico Valverde recibió del presidente Florentino Pérez la camiseta por sus 350 partidos en Real Madrid
FÚTBOL

Los clubes que más facturan: Real Madrid de Federico Valverde batió el récord de ingresos y es el único "milmillonario"; mirá las cifras y el ranking

20260110 VILLARREAL (CASTELLÓN), 10/01/2026.- El defensa uruguayo del Villarreal Santiago Mouriño saca de banda durante el partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports que disputan Villarreal CF y el Alavés este sábado en el Estadio de la Cerámica en Vill
Santiago Mouriño

Santiago Mouriño

Temas:

real madrid Federico Valverde Santiago Mouriño Villarreal

Seguí leyendo

Las más leídas

Bruno Antúnez fue la figura en la definición por penales, atajó dos y clasificó a Boston River a la final de la Copa de la Liga AUF
FÚTBOL DE VERANO

Peñarol 2 (2)-2 (4) Boston River: los juveniles aurinegros dieron la talla pero los del sastre ganaron por penales y clasificaron a la final de la Copa de la Liga AUF

Brandon Álvarez celebra su gol contra Racing por los cuartos de final de la Copa de la Liga AUF
COPA DE LA LIGA

Peñarol vs Boston River por la Copa de la Liga AUF: a qué hora juegan, por dónde verlo y precio de las entradas

Los incidentes entre los juveniles de Peñarol y Gremio en la Copa Efipan
JUVENILES

La sub-15 de Peñarol a las piñas en Brasil: mirá la pelea entre los juveniles carboneros y los del Gremio por la Copa Efipan

Leonel Rodríguez celebra el triunfo en Montevideo e Ignacio Maldonado festeja el título de Rutas de América
CICLISMO

Rutas de América 2026: se confirmó el recorrido y las fechas de la tradicional prueba del ciclismo uruguayo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos