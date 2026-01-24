A qué hora juega hoy Real Madrid de Federico Valverde frente a Villarreal de Santiago Mouriño y dónde verlo

Real Madrid, del uruguayo Federico Valverde, visita este sábado a Villarreal, el equipo del también celeste Santiago Mouriño, por la fecha 21 de LaLiga de España.
Los merengues, con 48 puntos, se ubican segundos en la tabla, a una unidad del líder Barcelona, mientras que los amarillos están terceros, con 41.
¿A qué hora juega hoy Villarreal vs Real Madrid?
El partido que se jugará en el Estadio de la Cerámica comenzará a la hora 17:00.
¿Dónde ver Villarreal vs Real Madrid en vivo?
Se podrá ver por Disney+ Premium y ESPN.