El agradecimiento a Federico Valverde de Arbeloa, DT de Real Madrid, y los encendidos elogios de la prensa al uruguayo tras la goleada 6-1 ante Mónaco por Liga de Campeones

El entrenador de Real Madrid , Álvaro Arbeloa, tuvo palabras de agradecimientos para el uruguayo Federico Valverde , capitán del equipo, tras la goleada 6-1 ante Mónaco por la Liga de Campeones.

El nuevo DT merengue volvió a utilizar al uruguayo como lateral derecho y destacó su actuación y entrega en esa posición, desde la que dio dos asistencias.

En conferencia de prensa, Arbeloa destacó el esfuerzo de sus jugadores y mencionó a Valverde y Camavinga por haber jugado en posiciones que no le son habituales.

“El esfuerzo que han hecho, porque no sólo han hecho un gran partido con balón, no sólo ha habido buen juego y golazos, sino un esfuerzo enorme. Lo que ha corrido Bellingham no ha sido ni medio normal. Todos los jugadores. Franco, Arda, los jóvenes, Fede y Cama en posiciones que no son sus naturales ; el esfuerzo que han hecho. Para mí, como entrenador, me hace muy feliz que antepongan el equipo a sus intereses personales. Y eso es lo que necesitamos. Un equipo comprometido. Y no sólo los que juegan, sino todos los que están entrenando. Los que han salido en la segunda parte”, destacó Arbeloa.

LA CHAMPIONS Real Madrid 6-1 Mónaco por UEFA Champions League: Federico Valverde fue capitán y dio dos asistencias para una gran goleada

MARRUECOS "Me duele el alma": las lágrimas del compañero de Federico Valverde que picó y erró el penal para Marruecos en la final de la Copa de África ante Senegal

Luego, consultado por Camavinga, que fue lateral izquierdo ese martes, destacó sus “grandísimas capacidades” como futbolista.

Y en esa respuesta le agradeció por su cambio de posición, al igual que a Valverde.

“Agradecerle, igual que a Valverde, el esfuerzo que están haciendo de jugar en una posición distinta a la suya, diferente. Pero poniendo al servicio del equipo todas sus cualidades”, señaló el DT.

Elogios para Valverde en la prensa de Madrid

Federico Valverde, quien fue titular y fue sustituido a los 83 minutos, tuvo elogios por su juego como lateral derecho, una posición que no es la preferida para el volante.

“Al único que no le gusta Valverde como lateral derecho es a Valverde. Su fútbol brilla más. Tiene campo para volar y sorprender”, dijo el diario AS en su calificación de los jugadores de Real Madrid.

“La jugada del primer gol, el ejemplo. La inicia en campo propio y tiene tiempo para ser, apareciendo, el asistente en el área. Transitó como Fede por su casa. Y se incorporó, mucho. El centro del campo le encorseta. La banda le libera”, agrega el comentario.