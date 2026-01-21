Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

El agradecimiento a Federico Valverde de Arbeloa, DT de Real Madrid, y los encendidos elogios de la prensa al uruguayo tras la goleada 6-1 ante Mónaco por Liga de Campeones

“Al único que no le gusta Valverde como lateral derecho es a Valverde", dijo el diario AS, que analizó su posición en la cancha y su aporte en la banda

21 de enero 2026 - 12:58hs
El centrocampista ruso del AS Mónaco, Aleksandr Golovin (i), intenta superar al centrocampista uruguayo del Real Madrid, Federico Valverde

El centrocampista ruso del AS Mónaco, Aleksandr Golovin (i), intenta superar al centrocampista uruguayo del Real Madrid, Federico Valverde

Foto: EFE

Foto: EFE

El entrenador de Real Madrid, Álvaro Arbeloa, tuvo palabras de agradecimientos para el uruguayo Federico Valverde, capitán del equipo, tras la goleada 6-1 ante Mónaco por la Liga de Campeones.

El nuevo DT merengue volvió a utilizar al uruguayo como lateral derecho y destacó su actuación y entrega en esa posición, desde la que dio dos asistencias.

En conferencia de prensa, Arbeloa destacó el esfuerzo de sus jugadores y mencionó a Valverde y Camavinga por haber jugado en posiciones que no le son habituales.

20260120 THOMAS COEX / AFP Foto por THOMAS COEX / AFP Monaco's Brazilian defender #02 Vanderson (L) vies for the ball with Real Madrid's Uruguayan midfielder #08 Federico Valverde during the UEFA Champions League league phase day 7 football match between
Vanderson y Federico Valverde

Vanderson y Federico Valverde

“El esfuerzo que han hecho, porque no sólo han hecho un gran partido con balón, no sólo ha habido buen juego y golazos, sino un esfuerzo enorme. Lo que ha corrido Bellingham no ha sido ni medio normal. Todos los jugadores. Franco, Arda, los jóvenes, Fede y Cama en posiciones que no son sus naturales; el esfuerzo que han hecho. Para mí, como entrenador, me hace muy feliz que antepongan el equipo a sus intereses personales. Y eso es lo que necesitamos. Un equipo comprometido. Y no sólo los que juegan, sino todos los que están entrenando. Los que han salido en la segunda parte”, destacó Arbeloa.

Luego, consultado por Camavinga, que fue lateral izquierdo ese martes, destacó sus “grandísimas capacidades” como futbolista.

Y en esa respuesta le agradeció por su cambio de posición, al igual que a Valverde.

“Agradecerle, igual que a Valverde, el esfuerzo que están haciendo de jugar en una posición distinta a la suya, diferente. Pero poniendo al servicio del equipo todas sus cualidades”, señaló el DT.

Elogios para Valverde en la prensa de Madrid

Federico Valverde, quien fue titular y fue sustituido a los 83 minutos, tuvo elogios por su juego como lateral derecho, una posición que no es la preferida para el volante.

“Al único que no le gusta Valverde como lateral derecho es a Valverde. Su fútbol brilla más. Tiene campo para volar y sorprender”, dijo el diario AS en su calificación de los jugadores de Real Madrid.

“La jugada del primer gol, el ejemplo. La inicia en campo propio y tiene tiempo para ser, apareciendo, el asistente en el área. Transitó como Fede por su casa. Y se incorporó, mucho. El centro del campo le encorseta. La banda le libera”, agrega el comentario.

Federico Valverde Álvaro Arbeloa real madrid

