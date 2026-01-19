"Me duele el alma": las lágrimas del compañero de Federico Valverde que picó y erró el penal para Marruecos en la final de la Copa de África ante Senegal

Brahim Díaz , delantero de Real Madrid , donde es compañero del uruguayo Federico Valverde , e internacional con Marruecos, mostró el dolor que siente tras caer en la final de la Copa África ante Senegal, fallando un penal por el que pidió perdón, que chutó 'a lo Panenka' en el tiempo añadido antes de ceder en la prórroga, y aseguró que le "duele el alma".

Antes de regresar a la capital de España para sumarse al Real Madrid, Brahim dejó un mensaje repleto de dolor en sus redes sociales tras caer en la final de la Copa África.

“¿Si lo falló a propósito? No, claro que no. SEAMOS SERIOS. ¿De verdad creen que con un minuto para el final y con un país que lleva 50 AÑOS esperando un título, podemos llegar a un acuerdo?”. Mendy, sobre el penal de Brahim Díaz. ¿Opiniones? pic.twitter.com/hlWqHXANRj

"Me duele el alma . Soñé con este título gracias a todo el amor que me han dado, a cada mensaje, a cada muestra de apoyo que me hizo sentir que no estaba solo. Luché con todo lo que tenía, con el corazón por encima de todo", escribió hacia todos los aficionados de la selección marroquí junto a una imagen en blanco y negro cabizbajo con la medalla de subcampeón.

Brahim Díaz recibe la bota de oro de parte de Gianni Infantino

"Ayer fallé y asumo toda la responsabilidad y me disculpo de todo corazón . Me costará recuperarme, porque esta herida no cicatriza fácilmente, pero lo intentaré. No por mí, sino por todos los que creyeron en mí y por todos los que sufrieron conmigo", continuó.

1713200298814.webp Valverde y Brahim tras su cruce Real Madrid

Brahim acabó la Copa África recibiendo cariacontecido la Bota de Oro como máximo goleador del torneo. Horas después prometió darlo todo para en el futuro devolver en otro torneo lo que siente que arrebató a Marruecos.

"Seguiré adelante hasta que algún día pueda devolveros todo este amor y ser el orgullo para mi pueblo marroquí", sentenció.

Morocco's forward #10 Brahim Diaz receives the Golden Boot from FIFA President Gianni Infantino during presentation ceremony at the end of the Africa Cup of Nations (CAN) final football match between Senegal and Morocco at the Prince Moulay Abdellah Stadi Brahim Díaz recibe la bota de oro de parte de Gianni Infantino Foto: AFP

Marruecos denunciará ante FIFA y CAF la retirada de Senegal

La Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) activará los procedimientos legales ante la FIFA y la CAF tras la retirada del equipo senegalés de la final de la Copa de África (CAN) contra Marruecos, celebrada en Rabat, según anunció este lunes.

La FRMF añadió en un comunicado publicado en su página web que esa retirada fue "acompañada de incidentes" tras la señalización de un penalti a favor de los marroquíes, y "alteró el normal desarrollo del encuentro y el rendimiento de los jugadores".

20250118 Senegal campeón de la Copa de África de Naciones, africana SEBASTIEN BOZON / AFP Foto por SEBASTIEN BOZON / AFP Senegal's forward #10 Sadio Mane holds up the trophy as he celebrates with his teammates after winning the Africa Cup of Nations (CAN) Senegal Foto: Sebastien Bozon / AFP

El partido, que Senegal ganó 1-0 en la prórroga, se interrumpió durante más de diez minutos tras una protesta del entrenador senegalés, Pape Thiaw, que ordenó a sus jugadores abandonar el campo en desacuerdo con dicho penalti, y que falló Brahim Díaz tras la reanudación del juego.

Durante la suspensión del partido, decenas de aficionados senegaleses intentaron irrumpir en el césped del estadio, pero los organizadores lograron detenerlos.

Este lunes, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) condenó en un comunicado el "comportamiento inaceptable" de algunos jugadores y oficiales durante la final de la CAN, pero no nombró expresamente a la delegación senegalesa.

La CAF rechazó "firmemente" cualquier conducta inapropiada, especialmente aquella dirigida contra el equipo arbitral o los organizadores.

Asimismo, anunció que examina todas las imágenes del incidente para remitir el caso a las instancias competentes y tomar "medidas adecuadas" contra los culpables.

