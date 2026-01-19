Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / FIFA

"Escenas inaceptables": el tirón de orejas de Gianni Infantino por el caos en la final de la Copa de África debido a que Senegal retiró el equipo ante Marruecos; mirá todo lo que pasó

Un penal señalado a favor de Marruecos al final del tiempo reglamentario, justo después de un gol anulado a Senegal, provocó que parte del equipo senegalés abandonara el terreno de juego

19 de enero 2026 - 8:10hs

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, condenó este lunes "las escenas inaceptables" durante la final de la Copa de África, señalando a algunos jugadores y a parte del cuerpo técnico de Senegal que abandonaron el campo durante varios minutos al final del partido contra Marruecos.

Senegal ganó la final de la Copa de África ante Marruecos tras la prórroga (1-0) en un partido que cayó en el más absoluto caos en Rabat.

Senegal's forward #10 Sadio Mane speaks with FIFA President Gianni Infantino as Morocco's Prince Moulay Rachid looks on during presentation at the end of the Africa Cup of Nations (CAN) final football match between Senegal and Morocco at the Prince Moulay
Sadio Mane y Gianni Infantino en la premiación de la Copa de África

Sadio Mane y Gianni Infantino en la premiación de la Copa de África

Un penal señalado a favor del país anfitrión al final del tiempo reglamentario, justo después de un gol anulado a Senegal, provocó que parte del equipo senegalés abandonara el terreno de juego.

El compacto de Marruecos vs Senegal:

Embed

"Condenamos firmemente el comportamiento de algunos jugadores senegaleses y de los miembros del cuerpo técnico. Es inaceptable abandonar el terreno de juego de esta manera", declaró Infantino en un comunicado enviado a la AFP.

Jugadores de Mali le reclaman al juez Abongile Tom
MALI

Brujo detenido por estafa y charlatanismo al prometer que Mali iba a ser campeón de la Copa de África y recibir miles de dólares en donaciones

Senegal
COPA DE ÁFRICA DE NACIONES

Brahim Díaz de Marruecos picó un penal y se lo atajaron, fueron a alargue y Pape Gueye sacó campeón de África a Senegal con un golazo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NoContextEPL/status/2012995588380409931&partner=&hide_thread=false

"Es inadmisible abandonar el campo de esta manera, y la violencia no puede ser tolerada en nuestro deporte; es sencillamente inaceptable. Debemos respetar siempre las decisiones tomadas por los árbitros, dentro y fuera del terreno de juego", continuó el presidente de la FIFA, presente en la final.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NoContextEPL/status/2013009714716577811&partner=&hide_thread=false

Las tensiones se trasladaron a las gradas, donde los aficionados de los Leones de la Teranga intentaron invadir el campo durante cerca de 15 minutos, incluso cuando Brahim Díaz se disponía a lanzar su penal, finalmente fallado, y fueron contenidos con dificultad en una pelea con los auxiliares de seguridad, apoyados por las fuerzas del orden

20250118 Senegal campeón de la Copa de África de Naciones, africana SEBASTIEN BOZON / AFP Foto por SEBASTIEN BOZON / AFP Senegal's forward #10 Sadio Mane holds up the trophy as he celebrates with his teammates after winning the Africa Cup of Nations (CAN)
Senegal

Senegal

"Los equipos deben jugar respetando las reglas de juego porque cualquier otro comportamiento pone en peligro la esencia misma del fútbol", añadió Infatino. "Las escenas deplorables de las que hemos sido testigos hoy deben ser condenadas y no deben volver a repetirse".

El presidente de la FIFA solicitó a "los órganos disciplinarios competentes de la CAF (Confederación Africana de Fútbol) a tomar "las medidas apropiadas".

La CAF, organizadora del torneo, publicó un comunicado este lunes para condenar "el comportamiento inaceptable de ciertos jugadores y miembros del equipo técnico durante la final de la CAN".

La entidad añadió que pondrá en conocimiento de las instancias jurídicas competentes cualquier muestra de "comportamiento inapropiado" de los protagonistas del partido en vistas a eventuales sanciones.

AFP

Gianni Infantino Marruecos Senegal

