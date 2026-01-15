"Le gustan los ricos y los poderosos, los que tienen dinero": Michel Platini fustigó a Gianni Infantino, presidente de la FIFA

El expresidente de la UEFA Michel Platini criticó duramente al que fuera su nº2 y actual jefe de la FIFA , Gianni Infantino , del que aseguró que "se volvió un autócrata", en una entrevista al diario británico The Guardian.

"Fue un buen número dos, pero no un buen número uno. Hizo un gran trabajo en la UEFA, pero tiene un problema: le gustan los ricos y los poderosos, los que tienen dinero. Está en su naturaleza", declaró el exinternacional francés, que presidió la confederación europea de 2007 a 2015, cuando fue suspendido en el marco del escándalo de corrupción que afectó a la FIFA.

"Ya era así como número dos, pero en aquella época no era el jefe. Por desgracia, Infantino se volvió autócrata desde la pandemia" del Covid-19, añadió el mítico 10 de los Bleus.

Desde 2009, Infantino fue el secretario general de la UEFA, hasta 2015, cuando pasó a presidir la FIFA.

FIFA President Gianni Infantino poses with the 2026 FIFA World Cup trophy following the 2026 FIFA World Cup European Play-Off draw at the FIFA's Home of Football in Zurich on November 20, 2025. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP) Infantino con el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA Foto: AFP

"Actualmente hay menos democracia que en la época de (el presidente de la FIFA de 1998 a 2015) Blatter. Se puede decir lo que se quiera de Blatter, pero su principal problema era que quería quedarse toda la vida en la FIFA. Era una buena persona para el fútbol", añadió el triple Balón de Oro.

Desde hace varios años, Platini está enfrentado a Infantino, de quien sospecha que actuó para apartarle de la carrera presidencial a la FIFA en 2015 alertando a la fiscalía suiza sobre un pago sospechoso de 2 millones de francos suizos (1,8 millones de euros).

0014258842.webp Otros tiempos: Blatter y Platini antes de que estallara el FIFAgate.

Este pago fue realizado por la FIFA por orden de su presidente de entonces, Sepp Blatter, a favor de Michel Platini en 2011, sin justificación por escrito.

Acusados, entre otros cargos, de estafa, Blatter y Platini quedaron absueltos definitivamente en 2025 por la justicia suiza.

AFP