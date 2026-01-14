FIFA confirmó que la selección uruguaya que dirige Marcelo Bielsa concentrará en un lujoso hotel de la Riviera Maya durante el Mundial 2026

Hotel Fairmont Mayakoba, en Rivera Maya, fue elegido por la selección uruguaya para concentrar durante el Mundial 2026

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) confirmó que la selección que dirige Marcelo Bielsa concentrará en la Riviera Maya durante el Mundial 2026 en un lujoso hotel ubicado en Playa del Carmen , junto al Mar Caribe, y utilizará el complejo deportivo que lleva el mismo nombre.

Uruguay viajará el 9 de julio , seis días antes del debut, en vuelo chárter al aeropuerto internacional de Cancún, y allí montará su campamento base que abandonará en la primera fase para los dos partidos que jugará en Miami y para el tercero en Guadalajara.

El complejo hotelero Fairmont Mayakoba , elegido por el entrenador de la selección, se presenta como un "lujoso resort, ganador del premio AAA Cinco Diamantes, ubicado en la Riviera Maya, está formado por una serie de edificios de baja altura conectados por canales. Está rodeado de una exuberante selva tropical y ofrece maravillosas vistas al mar".

Ofrece alojamiento y las instalaciones deportivas que necesita la selección para realizar la preparación sin trasladarse a otro lugar.

SELECCIÓN URUGUAYA Marcelo Bielsa eligió la sede que quiere para la selección uruguaya en el Mundial 2026: un complejo en Playa del Carmen que tiene alojamiento y canchas

URUGUAYOS Rodrigo Bentancur fue operado de su lesión; mirá el parte médico de Tottenham de Inglaterra este martes

Hotel Fairmont Mayakoba selección uruguaya Mundial 2026 habitaciones

Todo lo que necesita la selección de Bielsa está en el mismo lugar y con ello evitará traslados. El complejo deportivo, que tiene una cancha de fútbol y gimnasio, se encuentra junto al hotel.

Está ubicado junto al Mar Caribe, en un entorno selvático y en sus instalaciones tiene el campo de golf El Camaleón de 18 hoyos, cinco piscinas al aire libre y acceso privado a la playa de Playa del Carmen.

Hotel Fairmont Mayakoba selección uruguaya Mundial 2026 habitaciones 1

El aeropuerto internacional de Cancún está a 45 minutos en auto y el centro de Playa del Carmen a 15 minutos.

Hotel Fairmont Mayakoba selección uruguaya Mundial 2026 2

El campo de entrenamiento elegido por Bielsa es Mayakoba Training Center, y fue uno de los 13 centros de entrenamientos elegidos por FIFA en México para las selecciones que disputarán el Mundial.

El calendario de Uruguay en el Mundial 2026

Uruguay debutará en el Mundial el 15 de junio de 2026 ante Arabia Saudita en Miami a la hora 19 de Estados Unidos.

Posteriormente, la segunda fecha ante Cabo Verde, también será en Miami el 21 de junio de 2026 a la hora 19 de Estados Unidos.

Por último, la última jornada de la fase de grupos ante España, será el 26 de junio en Guadalajara a la hora 21 de México.

La preparación de la selección comenzará en el Complejo de la AUF en los últimos días de mayo y los jugadores permanecerán en Uruguay hasta el 9 de junio.