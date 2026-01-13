Dólar
URUGUAYOS

Rodrigo Bentancur fue operado de su lesión; mirá el parte médico de Tottenham de Inglaterra este martes

El volante de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa fue operado del tendón de la corva derecho

13 de enero 2026 - 9:28hs
Foto: AFP

Rodrigo Bentancur, el volante de Tottenham de Inglaterra y la selección uruguaya de Marcelo Bielsa fue operado en las últimas horas, tras la lesión que sufrió la semana pasada, informó este martes su club en sus redes sociales.

“Podemos confirmar que Rodrigo Bentancur ha sido operado del tendón de la corva derecho”, señaló el equipo de la Premier League.

“El centrocampista internacional uruguayo sufrió la lesión durante nuestro partido de la Premier League en Bournemouth la semana pasada y ahora comenzará su rehabilitación con nuestro personal médico”, indicaron, sin dar una estimación de los plazos de recuperación.

Además, le enviaron ánimo al uruguayo: “Estamos todos contigo, Lolo”.

URUGUAYOS

Rodrigo Bentancur se lesionó en Tottenham, fue sustituido y se espera su parte médico oficial

SELECCIÓN URUGUAYA

Alarma en la selección uruguaya: Rodrigo Bentancur se debe operar y estará fuera de las canchas al menos tres meses, cuando en cinco se juega el Mundial 2026

Tres meses afuera en la previa del Mundial 2026

Bentancur pasó por el quirófano por una lesión en los isquiotibiales y estará tres meses de baja.

El centrocampista uruguayo, titular habitual con Tottenham, se lesionó el pasado miércoles en la derrota contra Bournemouth en Premier League y estará de baja hasta la recta final de la temporada.

Bentancur mantiene la esperanza de volver antes de que acabe la temporada y de estar listo para la disputa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Además, esta lesión puede obligar al Tottenham a recurrir al mercado de invierno para reforzarse, ya que Bentancur se une a Dejan Kulusevski y Mohammed Kudus en la lista de bajas.

La forma del equipo tampoco es buena, y este fin de semana cayeron en la tercera ronda de la FA Cup contra el Aston Villa, además de que están en la decimocuarta posición en la Premier League y undécima en la Champions League.

Con base en EFE

rodrigo bentancur Premier League Marcelo Bielsa Tottenham

