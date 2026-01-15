Mundial 2026: la FIFA recibió más de 500 millones de solicitudes de entradas, mirá los países y el partido con más demanda
La FIFA dio a conocer los países que más pidieron entradas y los cinco partidos con más demanda para el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México
15 de enero 2026 - 8:29hs
Infantino con el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA
Foto: AFP
La FIFA informó este miércoles que recibió más de 500 millones de solicitudes de entradas para el Mundial 2026, pese a la polémica creciente por los elevados precios de los boletos para el torneo que se disputará a mediados de año en Estados Unidos, Canadá y México.
En un comunicado, el organismo rector del fútbol mundial señaló que recibió solicitudes de aficionados provenientes de sus 211 asociaciones miembro y territorios.
El plazo para registrarse en el sorteo que asignará las entradas cerró el martes. La FIFA indicó que los aficionados serán notificados sobre el resultado de sus solicitudes "no antes del 5 de febrero".
Los países y los cinco partidos con más demanda
Fuera de los tres países anfitriones, la mayor demanda provino de aficionados de Alemania, Inglaterra, Brasil, España, Portugal, Argentina y Colombia.
El partido más solicitado fue el duelo entre Colombia y Portugal, que se disputará en Miami el 27 de junio, seguido por el encuentro entre México y Corea del Sur en Guadalajara el 18 de junio, y la final del Mundial, prevista para el 19 de julio en East Rutherford, Nueva Jersey -vecina de Nueva York-.
Luego aparece el partido inaugural, que enfrenta a México y Sudáfrica se jugará en Ciudad de México el 11 de junio; y, en el quinto puesto, la eliminatoria de dieciseisavos de final del 2 de julio en Toronto
"500 millones de solicitudes de entradas en poco más de un mes es más que demanda alta, constituye una auténtica declaración de intenciones a escala mundial", afirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
"Somos conscientes de lo mucho que significa este torneo para la gente de todo el mundo y lo único que lamentamos es que el aforo de los estadios no sea ilimitado para poder recibirlos a todos", agregó.
Críticas por los precios de las entradas
La FIFA ha enfrentado fuertes críticas por su política de precios para el torneo de 48 selecciones, con grupos de aficionados que calificaron los costos como "extorsivos" y "astronómicos".
La organización Football Supporters Europe (FSE) afirmó que los precios de las entradas son casi cinco veces más altos que los del Mundial de Catar 2022.
Ante esas críticas, la FIFA introdujo en diciembre una nueva categoría de entradas de bajo costo, con un precio de 60 dólares (51 euros) por boleto.