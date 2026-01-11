Gianni Infantino, presidente de la FIFA eligió el mejor gol de toda la historia de los Mundiales: "Definió de qué se trata el fútbol"; mirá el video

Infantino con el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA Foto: AFP

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, mientras se está a la espera de lo que pueda ocurrir en la próxima Copa del Mundo 2026 que se jugará en los Estados Unidos, Canadá y México, eligió este domingo el que para él fue el mejor gol en la historia de los Mundiales.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

La selección del mandamás del máximo organismo del fútbol mundial impactó especialmente en Argentina, ya que escogió a la emblemática jugada de Diego Armando Maradona ante Inglaterra durante los cuartos de final de México 1986, que consolidó su doblete para el 2-0 parcial y el pase de los albicelestes a semifinales.

La elección de Infantino En una publicación difundida en sus redes sociales y acompañada por el registro audiovisual de la jugada y la narración del relator uruguayo Víctor Hugo Morales, Gianni Infantino ofreció su opinión sin reservas y calificó el tanto como el "gol del siglo".

Ante la consulta de un usuario sobre “¿Cuál es tu gol favorito de todos los Mundiales?”, el presidente respondió enfáticamente: "El segundo de Maradona contra Inglaterra. Yo no podría haber marcado un gol más bonito". Así, Infantino se sumó a quienes reconocen esa acción como la cumbre de la creatividad y el talento en el fútbol de selecciones.

0014592844.webp Gianni Infantino y Diego Maradona AFP El directivo principal de la FIFA profundizó sobre su análisis e insistió en el valor del tanto convertido por Diego Maradona con un mensaje que acompañó al video publicado en su Instagram. marandonga-jpg..webp Diego Maradona ante Inglaterra en 1986 y su segundo gol, un golazo "Algunos goles son simplemente inolvidables. Para mí, es el segundo gol de Maradona con Argentina ante Inglaterra en la Copa del Mundo 1986 en México. Un momento de genialidad, creatividad y coraje que definió todo lo que es el fútbol. Un gol que no podría ser más hermoso", afirmó en su posteo, reforzando la admiración por la obra maestra forjada en el Estadio Azteca a lo largo de 52 metros de recorrido y 11 segundos de posesión. Aquí se puede ver el video: Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gianni Infantino - FIFA President (@gianni_infantino)