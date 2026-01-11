El zaguero central que quiere Diego Aguirre en Peñarol para suplantar a Javier Méndez, quien se fue a Colo Colo de Chile

Peñarol comienza una semana que será muy movida luego de haber iniciado los trabajos de la pretemporada 2026 el pasado martes 6 de enero con un régimen nuevo de concentración y de doble turno, organizado por el profesor Fernando Piñatares.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Los dirigidos por Diego Aguirre ya este lunes debutarán en la Copa de la Liga AUF enfrentando a uno de los recientemente ascendidos, Central Español en el Estadio Juan Antonio Lavalleja de Minas sobre la hora 21.30.

El propio técnico anunció el pasado miércoles en conferencia de prensa que aún no tenía definido si jugar estos primeros partidos con juveniles o no. Todo apunta que así será, teniendo en cuenta que recién hace cinco días que comenzó la pretemporada y que los jugadores aún no están para jugar.

No obstante ello, el próximo sábado a la hora 22.15 en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado, tendrá una prueba de fuego al enfrentar nada menos que a River Plate argentino por la Serie Río de la Plata.

FÚTBOL FEMENINO El tremendo pase de la ex Peñarol, Belén Aquino, quien dejó Internacional de Porto Alegre y firmó por dos años con el tricampeón de la Copa Libertadores de América; mirá el video

NACIONAL Tras semanas de indefinición, Jadson Viera se quedó sin un jugador en Nacional, que rápidamente fue adquirido por otro club

El cargado cronograma de trabajo de los mirasoles de esta semana es el siguiente:

Lunes

09:00 Entrenamiento (no convocados a partido)

21:30 Partido vs Central Español (Minas, Copa de la Liga AUF)

Martes

10:00 Amistoso (a puertas cerradas, quienes no viajan a Minas)

10:30 Entrenamiento (quienes viajan a Minas)

Miércoles

09:00 Entrenamiento

Jueves

09:00 Entrenamiento

17:30 Entrenamiento

Viernes

17:30 Entrenamiento

Sábado

22:15 Partido vs River Plate (Maldonado, Serie Río de la Plata)

Domingo

Libre

A la espera de más refuerzos

Peñarol perdió a Javier Méndez, quien, como informó este sábado Referí, ya es nuevo jugador de Colo Colo de Chile por dos temporadas.

A su vez, si se toman en cuenta las altas, hasta el momento firmaron sus contratos Abel Hernández, Franco Escobar, Washington Aguerre, Sebastián Britos y Facundo Batista, más la renovación de Matías Arezo, quien firmó su nuevo vínculo, como informó Referí.

Diego Aguirre está detrás de un zaguero central desde hace un buen tiempo, quizás porque sabía que Javier Méndez se iría del club en este período de pases.

483380519_17975740439828493_1188915461705275892_n Lucas Ferreira en su pasaje por Defensa y Justicia; es el zaguero que quiere Diego Aguirre para Peñarol

En ese contexto, según informó una fuente carbonera a Referí este domingo, el futbolista que quiere Aguirre para suplantar al zaguero es Lucas Ferreira.

El futbolista de 25 años, comenzó su carrera en Progreso y luego pasó a Danubio en el que mostró sus mayores virtudes que son su velocidad mental y su cabezazo.

Desde 2024 vivió su primera experiencia internacional jugando para Defensa y Justicia de Argentina, con el que alternó en 41 partidos con dos goles y una asistencia.

Según comentó la fuente consultada por Referí, Lucas Ferreira tiene el número 1 en la lista de Diego Aguirre para ocupar el lugar que quedó libre con la salida de Javier Méndez.