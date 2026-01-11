El zaguero central que quiere Diego Aguirre en Peñarol para suplantar a Javier Méndez, quien se fue a Colo Colo de Chile
El director técnico aurinegro hace tiempo que busca a un futbolista para la zaga y ya tiene al elegido
11 de enero 2026 - 14:14hs
Diego Aguirre
Foto: Gastón Britos / Focouy
Peñarol comienza una semana que será muy movida luego de haber iniciado los trabajos de la pretemporada 2026 el pasado martes 6 de enero con un régimen nuevo de concentración y de doble turno, organizado por el profesor Fernando Piñatares.
Los dirigidos por Diego Aguirre ya este lunes debutarán en la Copa de la Liga AUF enfrentando a uno de los recientemente ascendidos, Central Español en el Estadio Juan Antonio Lavalleja de Minas sobre la hora 21.30.
El propio técnico anunció el pasado miércoles en conferencia de prensa que aún no tenía definido si jugar estos primeros partidos con juveniles o no. Todo apunta que así será, teniendo en cuenta que recién hace cinco días que comenzó la pretemporada y que los jugadores aún no están para jugar.
No obstante ello, el próximo sábado a la hora 22.15 en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado, tendrá una prueba de fuego al enfrentar nada menos que a River Plate argentino por la Serie Río de la Plata.