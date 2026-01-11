El tremendo pase de la ex Peñarol, Belén Aquino, quien dejó Internacional de Porto Alegre y firmó por dos años con el tricampeón de la Copa Libertadores de América; mirá el video

La exjugadora de Peñarol en fútbol femenino y actual de la selección uruguaya, Belén Aquino , una de las mejores futbolistas que dio Uruguay en esta disciplina, dio un salto enorme en su carrera y pasó de Internacional de Porto Alegre de Brasil a Corinthians, el vigente tricampeón de la Copa Libertadores de América.

Se trata, sin dudas, de una de las transferencias más trascendentes en la historia de este deporte uruguayo.

Este sábado, Aquino se despidió en sus redes de Internacional, en el cual tuvo un muy buen pasaje.

La delantera de 23 años, escribió: "Gracias inter por todos estos años, me llevo lindos momentos vividos y compartidos con buenas personas!! Gracias a ustedes torcida colorada por el cariño en todo este tiempo".

Cabe recordar que Belén Aquino fue la primera ganadora como Mejor Jugadora de la encuesta Fútbolx100 de Referí en fútbol femenino en 2021.

En abril de 2022 terminó como la máxima goleadora del Campeonato Sudamericano sub 20 que se desarrolló en Chile. Jugó un partido de menos por una lesión de tobillo, y fue la mejor con 10 goles.

Un presente tremendo

Con Internacional de Porto Alegre, Belén Aquino tuvo un muy buen 2025 en el fútbol brasileño, nada menos, uno de los mejores del mundo.

aquino Belén Aquino entrenando con Corinthians de Brasil, su nuevo club

Anotó 11 goles y brindó dos asistencias y si se toma en cuenta todo su pasaje por el club gaúcho, en 81 partidos convirtió 32 tantos y dio 12 asistencias.

Belén Aquino firmó contrato hasta fines de 2028, es decir, por dos años y tendrá mucha competencia.

"La jugadora ya sigue un plan de entrenamiento con Corinthians en el centro de entrenamiento y se prepara para la Copa de Campeones de la FIFA, la Copa Libertadores Femenina, el Campeonato Brasileño, la Supercopa Femenina, además de la Copa do Brasil y el Campeonato Paulista", según expresa el club paulista en su página web.