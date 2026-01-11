Dólar
FÚTBOL FEMENINO

El tremendo pase de la ex Peñarol, Belén Aquino, quien dejó Internacional de Porto Alegre y firmó por dos años con el tricampeón de la Copa Libertadores de América; mirá el video

Se trata de una de las transferencias más trascendentes en la historia del fútbol femenino uruguayo

11 de enero 2026 - 13:17hs

La exjugadora de Peñarol en fútbol femenino y actual de la selección uruguaya, Belén Aquino, una de las mejores futbolistas que dio Uruguay en esta disciplina, dio un salto enorme en su carrera y pasó de Internacional de Porto Alegre de Brasil a Corinthians, el vigente tricampeón de la Copa Libertadores de América.

Se trata, sin dudas, de una de las transferencias más trascendentes en la historia de este deporte uruguayo.

Este sábado, Aquino se despidió en sus redes de Internacional, en el cual tuvo un muy buen pasaje.

La delantera de 23 años, escribió: "Gracias inter por todos estos años, me llevo lindos momentos vividos y compartidos con buenas personas!! Gracias a ustedes torcida colorada por el cariño en todo este tiempo".

Jadson Viera, técnico de Nacional
NACIONAL

Tras semanas de indefinición, Jadson Viera se quedó sin un jugador en Nacional, que rápidamente fue adquirido por otro club

Juan Antonio Pérez es nuevo jugador de Racing
FÚTBOL

Uno de los bombazos del período de pases: el jugador que pasó directamente de la Divisional C a un club de Primera división

Cabe recordar que Belén Aquino fue la primera ganadora como Mejor Jugadora de la encuesta Fútbolx100 de Referí en fútbol femenino en 2021.

En abril de 2022 terminó como la máxima goleadora del Campeonato Sudamericano sub 20 que se desarrolló en Chile. Jugó un partido de menos por una lesión de tobillo, y fue la mejor con 10 goles.

Un presente tremendo

Con Internacional de Porto Alegre, Belén Aquino tuvo un muy buen 2025 en el fútbol brasileño, nada menos, uno de los mejores del mundo.

aquino
Bel&eacute;n Aquino entrenando con Corinthians de Brasil, su nuevo club

Belén Aquino entrenando con Corinthians de Brasil, su nuevo club

Anotó 11 goles y brindó dos asistencias y si se toma en cuenta todo su pasaje por el club gaúcho, en 81 partidos convirtió 32 tantos y dio 12 asistencias.

Belén Aquino firmó contrato hasta fines de 2028, es decir, por dos años y tendrá mucha competencia.

"La jugadora ya sigue un plan de entrenamiento con Corinthians en el centro de entrenamiento y se prepara para la Copa de Campeones de la FIFA, la Copa Libertadores Femenina, el Campeonato Brasileño, la Supercopa Femenina, además de la Copa do Brasil y el Campeonato Paulista", según expresa el club paulista en su página web.

Belén Aquino internacional Peñarol Corinthians

Federico Valverde celebra su golazo para Real Madrid
FÚTBOL

¿A qué hora juegan este domingo Real Madrid vs Barcelona con Federico Valverde ante Ronald Araujo por la final de la Supercopa Española y dónde verlo?

Diego Aguirre
PEÑAROL

El zaguero central que quiere Diego Aguirre en Peñarol para suplantar a Javier Méndez, quien se fue a Colo Colo de Chile

Ronald Araujo levanta la Supercopa Española como capitán de Barcelona tras vencer a Real Madrid en Arabia Saudita
SUPERCOPA ESPAÑOLA

Barcelona 3-2 Real Madrid: Ronald Araujo volvió al fútbol tras 47 días y fue campeón de la Supercopa Española ante Federico Valverde que se salvó de la roja y salió lesionado; mirá los videos de todo

