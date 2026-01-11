Tras semanas de indefinición, Jadson Viera se quedó sin un jugador en Nacional, que rápidamente fue adquirido por otro club

Nacional continúa trabajando con un poco de mayor exigencia en lo físico en la pretemporada 2026 que comenzó el sábado de la semana pasada con una extensa charla del técnico Jadson Viera con los futbolistas y con posteriores mediciones y pesos de los mismos. Mientras tanto, luego de algunas semanas de indefinición, el zaguero Matías De los Santos no acordó un nuevo vínculo y fue contratado por Albion.

Los tricolores se preparan para un año muy importante en el que podrán tener de entrada a su entrenador con su impronta a llevar a cabo a lo largo de una temporada larga en la que buscarán el bicampeonato en la Liga AUF Uruguaya, y hacer un mejor papel en la Copa Libertadores de América.

Hasta ahora, las altas de Nacional han sido Jhon Guzmán (Inter Palmira de Colombia), Baltasar Barcia (Boston River), Agustín Vera (River Plate), Tomás Verón Lupi (Grasshopers de Suiza), Maximiliano Silvera (Peñarol) y Juan de Dios Pintado (Gimnasia y Esgrima La Plata).

Tomás Verón Lupi y Flavio Perchman en la presentación del jugador en Nacional

Nacional hasta el momento, además de las altas que ha tenido y que fueron señaladas en esta nota, pudo renovar contratos con algunos futbolistas.

Entre ellos aparecen Nicolás "Ojito" Rodríguez, Christian Ebere y el colombiano Julián Millán.

20250710 Ricardo Vairo, Matías De los Santos y Raúl Giuria Nacional, presentación. Foto: @Nacional Ricardo Vairo, Matías De los Santos y Raúl Giuria, cuando fue presentado en Nacional Foto: @Nacional

Sin embargo, luego de algunas semanas de indefinición, no se llegó a un acuerdo para que Matías De los Santos, el zaguero, continuara en los tricolores.

El futbolista, quien fue campeón uruguayo el año pasado, ya había logrado títulos con Millonarios de Colombia y previamente con Danubio.

Matías De los Santos solo jugó cuatro partidos oficiales en 2025 con Nacional, dos por Copa AUF Uruguay y dos por la Liga AUF Uruguaya, casualmente, el último, la final en la que el tricolor le ganó en la hora a Peñarol con gol de Christian Ebere, jugando los últimos 3 minutos del alargue.

Ahora fue contratado por Albion, uno de los clubes que consiguió el ascenso a Primera división, que ya lo presentó este sábado.

"Jerarquía en la defensa. Matías De los Santos se suma a la familia Albion. ¡Bienvenido al pionero!", escribieron desde el club.