Sofía Oxandabarat, ganadora tres veces como Mejor Jugadora en la encuesta Fútbolx100, dejó Nacional tras ser bicampeona uruguaya y firmó con un importante club del exterior

Sofía Oxandabarat , la Mejor Jugadora del fútbol femenino 2025 elegida en diciembre en la encuesta Fútbolx100 de Referí, se despidió luego de varios años defendiendo a Nacional para firmar en un nuevo club: Universitario de Deportes de Lima, Perú, otro club grande.

La futbolista viene de ser nuevamente campeona con las tricolores en el fútbol uruguayo y ganó tres veces el premio de Mejor Jugadora en Fútbolx100.

La delantera, de 31 años, fue presentada como nueva jugadora del club peruano.

Sofía Oxandabarat fue, además, goleadora del Campeonato Uruguayo 2025 con Nacional con 15 goles.

Además de 2025, ya había logrado el mismo título con las albas en 2024.

20241117 Sofía Oxandabarat celebra su segundo golazo para Nacional ante Peñarol en el clásico del fútbol femenino Sofía Oxandabarat celebra su segundo golazo para Nacional ante Peñarol en el clásico del fútbol femenino FOTO: I. Guimaraens

Tras pasar por Racing y Defensor Sporting, además de Nacional, jugó en Talleres de Córdoba de Argentina y obviamente, en la selección uruguaya.

Universitario también contrató a las uruguayas Daiana Farías, quien jugó de zaguera en Peñarol, y a Stephanie Lacoste.

El club crema quiere romper la hegemonía de su rival máximo, Alianza Lima, que es el vigente bicampeón peruano.