Dólar
Compra 37,55 Venta 40,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL FEMENINO

Sofía Oxandabarat, ganadora tres veces como Mejor Jugadora en la encuesta Fútbolx100, dejó Nacional tras ser bicampeona uruguaya y firmó con un importante club del exterior

La futbolista continuará su carrera en una institución que apuesta mucho por el fútbol femenino

11 de enero 2026 - 10:47hs
Sofía Oxandabarat. Mejor jugadora del Campeonato Uruguayo de Fútbol Femenino según encuesta Fútbol x100

Sofía Oxandabarat. Mejor jugadora del Campeonato Uruguayo de Fútbol Femenino según encuesta Fútbol x100

Joaquín Ormando

La futbolista viene de ser nuevamente campeona con las tricolores en el fútbol uruguayo y ganó tres veces el premio de Mejor Jugadora en Fútbolx100.

La delantera, de 31 años, fue presentada como nueva jugadora del club peruano.

Una carrera notable

Sofía Oxandabarat fue, además, goleadora del Campeonato Uruguayo 2025 con Nacional con 15 goles.

Nicolás Vallejo entrenó con León de México, su nuevo club
PEÑAROL

La razón por la que Nicolás Vallejo no jugó en su debut con León de México este sábado y en Peñarol se ilusionan con su llegada

Valentín Rodríguez firmó contrato con Defensor Sporting
DEFENSOR SPORTING

El campeón con Peñarol y Pachuca que firmó contrato este sábado con Defensor Sporting

Además de 2025, ya había logrado el mismo título con las albas en 2024.

20241117 Sofía Oxandabarat celebra su segundo golazo para Nacional ante Peñarol en el clásico del fútbol femenino
Sofía Oxandabarat celebra su segundo golazo para Nacional ante Peñarol en el clásico del fútbol femenino

Sofía Oxandabarat celebra su segundo golazo para Nacional ante Peñarol en el clásico del fútbol femenino

Tras pasar por Racing y Defensor Sporting, además de Nacional, jugó en Talleres de Córdoba de Argentina y obviamente, en la selección uruguaya.

Universitario también contrató a las uruguayas Daiana Farías, quien jugó de zaguera en Peñarol, y a Stephanie Lacoste.

El club crema quiere romper la hegemonía de su rival máximo, Alianza Lima, que es el vigente bicampeón peruano.

Temas:

Sofía Oxandabarat Fútbolx100 Fútbolx100 Femenino Nacional Universitario

Seguí leyendo

Las más leídas

Valentín Rodríguez firmó contrato con Defensor Sporting
DEFENSOR SPORTING

El campeón con Peñarol y Pachuca que firmó contrato este sábado con Defensor Sporting

Sebastián Boselli será nuevo jugador de Getafe de España
FÚTBOL

Sebastián Boselli deja River Plate argentino y jugará en un equipo de LaLiga de España

Federico Valverde celebra su golazo para Real Madrid
FÚTBOL

¿A qué hora juegan este domingo Real Madrid vs Barcelona con Federico Valverde ante Ronald Araujo por la final de la Supercopa Española y dónde verlo?

Jadson Viera, técnico de Nacional
NACIONAL

Tras semanas de indefinición, Jadson Viera se quedó sin un jugador en Nacional, que rápidamente fue adquirido por otro club

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos