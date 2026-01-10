El campeón con Peñarol y Pachuca que firmó contrato este sábado con Defensor Sporting

Defensor Sporting contrató este sábado a un excampeón uruguayo y de la Supercopa Uruguaya con Peñarol, y quien supo anotar un golazo icónico en el Gran Parque Central en un clásico ante Nacional en el que vencieron por la Copa Sudamericana 2021. Se trata de Valentín Rodríguez .

El lateral y carrilero de 24 años, de esta manera, regresa al fútbol uruguayo.

Luego de lo que fue su pasaje por Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos, el futbolista llegó a un acuerdo con los violetas, en lo que se trata de un buen refuerzo para la temporada 2026.

Su carrera quedó marcada por el golazo que le hizo a Nacional en el Gran Parque Central , por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2021.

Fue el único gol que marcó en 67 partidos con Peñarol, club donde sufrió una dolorosa fractura de rodilla en noviembre de ese año.

En 2024, el jugador no entró en los planes de Diego Aguirre y buscó nuevos destinos.

Su pasaje por México con éxito por el título

Como parte de los arreglos del presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, con Grupo Pachuca, el futbolista fue cedido en préstamo a Pachuca donde solo jugó seis partidos.

Pese a alternar muy poco, on el club mexicano obtuvo la Copa de Campeones de la Concacaf 2024, un torneo de carácter internacional.

Valentín Rodríguez firmó contrato con Defensor Sporting por un año hasta diciembre de 2026.

En las últimas horas del viernes, ya se habían sumado al violeta con su primer contrato como profesionales, los delanteros juveniles Alan Soares de Lima y Jean Severo, y el zaguero Brian Santa Cruz.