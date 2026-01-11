Dólar
La razón por la que Nicolás Vallejo no jugó en su debut con León de México este sábado y en Peñarol se ilusionan con su llegada

El extremo aguarda para saber su futuro real, por más que se encuentra con el plantel mexicano

11 de enero 2026 - 10:23hs
Nicolás Vallejo entrenó con León de México, su nuevo club

Nicolás Vallejo entrenó con León de México, su nuevo club

Peñarol tuvo jornada libre este sábado por primera vez desde que comenzaron los trabajos de pretemporada el pasado martes 6 de enero de cara a lo que será un año con mucha actividad en lo local y también en lo internacional. Por su parte, Nicolás Vallejo, quien es esperado por los aurinegros, no jugó en el debut de León por la Liga MX de México y en los carboneros se ilusionan.

Como informó Referí, existe un acuerdo de palabra entre los presididos por Ignacio Ruglio y el Grupo Pachuca, que compró la ficha del futbolista y lo cedió a León, para que luego del 15 de enero, el exextremo de Liverpool llegue al plantel dirigido por Diego Aguirre para este año 2026 a préstamo.

El futbolista levantó el córner para el gol de Abel Hernández al minuto del alargue y que los negriazules se pusieran 1-0 arriba. No obstante, debió salir a los 102 minutos, en el instante previo a que Diego García igualara para los de Diego Aguirre.

Referí ya había informado que Vallejo se encuentra desgarrado y que iba a tardar un tiempo en sumarse al equipo mexicano.

El pasado jueves, el técnico de León, Ignacio Ambriz dijo que no llegaba al debut de este sábado -en el que vencieron 2-1 a Crua Azul- porque “en el último partido que jugó en Uruguay tuvo un desgarro”.

Obviamente que se trata de un desgarro importante, ya que pasaron casi dos meses y el futbolista aún no está disponible para jugar.

Además, Ambriz aclaró: "Me confirmaron que después del parate (entre el 18 y el 31 de enero), ya estará participando con nosotros".

Mientras tanto, en Peñarol, Diego Aguirre, como lo confirmó el pasado miércoles en conferencia de prensa en Los Aromos, lo siguen esperando, por el acuerdo que existe con el Grupo Pachuca.

