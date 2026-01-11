Uno de los bombazos del período de pases: el jugador que pasó directamente de la Divisional C a un club de Primera división

El fútbol uruguayo vivió uno de esos momentos distintos con la llegada de un futbolista argentino quien hasta el año pasado jugaba en la Divisional C (ex Primera división amateur) y pasó ahora directamente a un club de la Primera división.

Juan Antonio Pérez fue quien dio el salto desde Terremoto en la C, a Racing en la A.

El club de Sayago lo anunció en sus redes luego de que el volante argentino tuviera seis meses muy buenos en Terremoto.

Juan Antonio Pérez tiene 22 años y surgió en la Agrupación Deportiva Infantil Unión Rosario (ADIUR).

Juega como volante y tuvo un pasaje por Villarreal B de España, previo a su llegada el año pasado al fútbol uruguayo.

Su rendimiento en la Divisional C en Terremoto fue muy bueno y eso llevó al interés del técnico de Racing, Cristian Chambian, quien pidió su contratación.

El futbolista llega en calidad de libre y sin dudas, es una de las atracciones nuevas en este período de pases del fútbol uruguayo.