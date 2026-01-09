Matías Arezo se dio el gusto, arregló con Peñarol y espera poder empezar a entrenar entre hoy y el domingo

Peñarol llegó a un acuerdo en las últimas horas con Gremio de Porto Alegre y Matías Arezo volverá a vestir la camiseta número 19 de Peñarol como lo hizo la temporada pasada, en lo que será un nuevo vínculo con el club aurinegro de cara a la temporada que comienza.

Los pasados días habían sido de mucho nerviosismo para el futbolista, quien aguardaba la decisión de un momento a otro.

El miércoles, Diego Aguirre dijo en conferencia de prensa en Los Aromos: "Cuando terminó el año se planteó la posibilidad seria de que Leo (Fernández) podía salir. Eso iba enrabado con la situación de Arezo, y en ese caso estaba buenísimo que siguiera. Hay un condicionamiento táctico, la mejor versión de Leo es atrás de un punta", comenzó diciendo Aguirre, algo que informó Referí el pasado lunes.

Y prosiguió: "Arezo es un gran jugador. Yo estoy muy conforme con Abel Hernández y Batista, me da cierta tranquilidad porque el plantel está bien en varias posiciones, no en extremos pero sí en el resto. Hay situaciones económicas, decisiones".

FÚTBOL DE VERANO Leyendas de Uruguay vs Argentina: Forlán, Lugano, Godín, Sorín, Ortega y Goycochea se enfrentan en la playa de Punta del Este este viernes

PEÑAROL Sorpresa en Peñarol: el carbonero anunció a Gastón Togni, extremo izquierdo argentino que se suma al plantel de Diego Aguirre

Según informó Referí el pasado martes, pese a lo dicho por Aguirre, el presidente Ignacio Ruglio trabajaba en silencio y negociaba con Gremio para un nuevo contrato al menos, por un año más y era más que factible que firmara un nuevo vínculo con Peñarol.

La definición de su llegada

Como informó Referí este miércoles, Matías Arezo pidió permiso a Peñarol para poder comenzar los entrenamientos este martes en Los Aromos. Quería quedarse sí o sí, y luego de su casamiento, se estableció en una casa que compró en un barrio privado muy importante. Desde el club le dijeron que no, debido a que no tenía aún contrato con los carboneros.

El pasado domingo, el futbolista había hecho una especie de guiño a los aurinegros ya que en el primer cumpleaños de su hijo Theo, se lo vio junto a él con una camiseta de básquetbol de Peñarol.

Este miércoles, mientras el plantel mirasol entrenaba por la mañana, Arezo subió un video a sus redes.

"Estamos listos!!", escribió, y se mostró haciendo varios ejercicios por su cuenta.

Ese mismo día, Abel Hernández, una de las altas de Peñarol para este año, le contestó: "Dale papá te estoy esperando".

20251123 Leonardo Fernández celebra su gol para Peñarol con Matías Arezo ante Nacional en la final de la Liga AUF Uruguaya Leonardo Fernández celebra su gol para Peñarol con Matías Arezo ante Nacional en la final de la Liga AUF Uruguaya FOTO: Gastón Britos/FocoUy

En las últimas horas de este jueves, finalmente Peñarol acordó con Gremio, el club dueño de su ficha, un nuevo vínculo a préstamo, pese a que aún no lo oficializó en sus redes.

Así lo confirmaron a Referí fuentes del club, que esperan la autorización del club brasileño para que el futbolista ya pueda entrenar. Le hubiera gustado hacerlo en la mañana de este viernes, pero no pudo aún. El sábado Peñarol tiene jornada libre, por lo que si no se suma este viernes a la tarde, lo hará seguramente el domingo.

El acuerdo por su continuidad, aunque no lo hacen público se trata de un nuevo préstamo por un año por US$ 400.000 y con una opción de compra de US$ 3.500.000.

Arezo, en su último pasaje por Peñarol, llegó para jugar los últimos seis meses y anotó 12 goles en 24 partidos, incluyendo un tanto en la primera final ante Nacional por la Liga AUF Ururuguya.