Matías Arezo se dio el gusto, arregló con Peñarol y espera poder empezar a entrenar entre hoy y el domingo
Los aurinegros con Diego Aguirre al mando del plantel, podrán contar nuevamente con el goleador, tras un nuevo acuerdo con Gremio
9 de enero 2026 - 12:30hs
Matías Arezo
Foto: Dante Fernández/Focouy
Peñarol llegó a un acuerdo en las últimas horas con Gremio de Porto Alegre y Matías Arezo volverá a vestir la camiseta número 19 de Peñarol como lo hizo la temporada pasada, en lo que será un nuevo vínculo con el club aurinegro de cara a la temporada que comienza.
Los pasados días habían sido de mucho nerviosismo para el futbolista, quien aguardaba la decisión de un momento a otro.
El miércoles, Diego Aguirre dijo en conferencia de prensa en Los Aromos: "Cuando terminó el año se planteó la posibilidad seria de que Leo (Fernández) podía salir. Eso iba enrabado con la situación de Arezo, y en ese caso estaba buenísimo que siguiera. Hay un condicionamiento táctico, la mejor versión de Leo es atrás de un punta", comenzó diciendo Aguirre, algo que informó Referí el pasado lunes.
Y prosiguió: "Arezo es un gran jugador. Yo estoy muy conforme con Abel Hernández y Batista, me da cierta tranquilidad porque el plantel está bien en varias posiciones, no en extremos pero sí en el resto. Hay situaciones económicas, decisiones".
En las últimas horas de este jueves, finalmente Peñarol acordó con Gremio, el club dueño de su ficha, un nuevo vínculo a préstamo, pese a que aún no lo oficializó en sus redes.
Así lo confirmaron a Referí fuentes del club, que esperan la autorización del club brasileño para que el futbolista ya pueda entrenar. Le hubiera gustado hacerlo en la mañana de este viernes, pero no pudo aún. El sábado Peñarol tiene jornada libre, por lo que si no se suma este viernes a la tarde, lo hará seguramente el domingo.
El acuerdo por su continuidad, aunque no lo hacen público se trata de un nuevo préstamo por un año por US$ 400.000 y con una opción de compra de US$ 3.500.000.
Arezo, en su último pasaje por Peñarol, llegó para jugar los últimos seis meses y anotó 12 goles en 24 partidos, incluyendo un tanto en la primera final ante Nacional por la Liga AUF Ururuguya.