PEÑAROL

Matías Arezo se dio el gusto, arregló con Peñarol y espera poder empezar a entrenar entre hoy y el domingo

Los aurinegros con Diego Aguirre al mando del plantel, podrán contar nuevamente con el goleador, tras un nuevo acuerdo con Gremio

9 de enero 2026 - 12:30hs
Matías Arezo&nbsp;

Matías Arezo 

Foto: Dante Fernández/Focouy

Peñarol llegó a un acuerdo en las últimas horas con Gremio de Porto Alegre y Matías Arezo volverá a vestir la camiseta número 19 de Peñarol como lo hizo la temporada pasada, en lo que será un nuevo vínculo con el club aurinegro de cara a la temporada que comienza.

Los pasados días habían sido de mucho nerviosismo para el futbolista, quien aguardaba la decisión de un momento a otro.

El miércoles, Diego Aguirre dijo en conferencia de prensa en Los Aromos: "Cuando terminó el año se planteó la posibilidad seria de que Leo (Fernández) podía salir. Eso iba enrabado con la situación de Arezo, y en ese caso estaba buenísimo que siguiera. Hay un condicionamiento táctico, la mejor versión de Leo es atrás de un punta", comenzó diciendo Aguirre, algo que informó Referí el pasado lunes.

arezo

Y prosiguió: "Arezo es un gran jugador. Yo estoy muy conforme con Abel Hernández y Batista, me da cierta tranquilidad porque el plantel está bien en varias posiciones, no en extremos pero sí en el resto. Hay situaciones económicas, decisiones".

Gastón Togni, nuevo jugador de Peñarol
PEÑAROL

Sorpresa en Peñarol: el carbonero anunció a Gastón Togni, extremo izquierdo argentino que se suma al plantel de Diego Aguirre

Presentación del partido de Leyendas de Uruguay y Argentina en Punta del Este
FÚTBOL DE VERANO

Leyendas de Uruguay vs Argentina: Forlán, Lugano, Godín, Sorín, Ortega y Goycochea se enfrentan en la playa de Punta del Este este viernes

Según informó Referí el pasado martes, pese a lo dicho por Aguirre, el presidente Ignacio Ruglio trabajaba en silencio y negociaba con Gremio para un nuevo contrato al menos, por un año más y era más que factible que firmara un nuevo vínculo con Peñarol.

La definición de su llegada

Como informó Referí este miércoles, Matías Arezo pidió permiso a Peñarol para poder comenzar los entrenamientos este martes en Los Aromos. Quería quedarse sí o sí, y luego de su casamiento, se estableció en una casa que compró en un barrio privado muy importante. Desde el club le dijeron que no, debido a que no tenía aún contrato con los carboneros.

El pasado domingo, el futbolista había hecho una especie de guiño a los aurinegros ya que en el primer cumpleaños de su hijo Theo, se lo vio junto a él con una camiseta de básquetbol de Peñarol.

Este miércoles, mientras el plantel mirasol entrenaba por la mañana, Arezo subió un video a sus redes.

"Estamos listos!!", escribió, y se mostró haciendo varios ejercicios por su cuenta.

Ese mismo día, Abel Hernández, una de las altas de Peñarol para este año, le contestó: "Dale papá te estoy esperando".

Leonardo Fernández celebra su gol para Peñarol con Matías Arezo ante Nacional en la final de la Liga AUF Uruguaya
Leonardo Fernández celebra su gol para Peñarol con Matías Arezo ante Nacional en la final de la Liga AUF Uruguaya

Leonardo Fernández celebra su gol para Peñarol con Matías Arezo ante Nacional en la final de la Liga AUF Uruguaya

En las últimas horas de este jueves, finalmente Peñarol acordó con Gremio, el club dueño de su ficha, un nuevo vínculo a préstamo, pese a que aún no lo oficializó en sus redes.

Así lo confirmaron a Referí fuentes del club, que esperan la autorización del club brasileño para que el futbolista ya pueda entrenar. Le hubiera gustado hacerlo en la mañana de este viernes, pero no pudo aún. El sábado Peñarol tiene jornada libre, por lo que si no se suma este viernes a la tarde, lo hará seguramente el domingo.

El acuerdo por su continuidad, aunque no lo hacen público se trata de un nuevo préstamo por un año por US$ 400.000 y con una opción de compra de US$ 3.500.000.

Arezo, en su último pasaje por Peñarol, llegó para jugar los últimos seis meses y anotó 12 goles en 24 partidos, incluyendo un tanto en la primera final ante Nacional por la Liga AUF Ururuguya.

Temas:

Matías Arezo Peñarol gremio Ignacio Ruglio Diego Aguirre

Rompió el silencio Ignacio Ruglio: la defensa a Aguirre, la calma por Matías Arezo y la decisión que tomó sobre su futuro
CONFERENCIA

Rompió el silencio Ignacio Ruglio: la defensa a Aguirre, la "calma" por Matías Arezo y la decisión que tomó sobre su futuro

El disparo de Valverde que terminó en el 1-0 para el Real Madrid
ESPAÑA

El golazo de tiro libre de Federico Valverde contra Atlético de Madrid por la Supercopa de España: mirá el video; los merengues clasificaron a la final con Barcelona

Federico Valverde habla con Diego Simeone después de la provocación del entrenador al futbolista Vinicius Jr en la semifinal de la Supercopa de España entre Real Madrid y Atlético Madrid
SUPERCOPA DE ESPAÑ

El momento caliente de la final de la Supercopa: la discusión entre Vinicius y Diego Simeone, y la defensa de Federico Valverde en modo capitán de Real Madrid

Christian Ebere celebra su gol para Nacional ante Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya
COPA DE LA LIGA AUF

Nacional vs Deportivo Maldonado cambia de escenario; la buena noticia para los hinchas tricolores que están en Montevideo para el partido de la Copa de la Liga AUF

