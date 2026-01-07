El video y el mensaje que subió Matías Arezo este miércoles, con la cabeza en Peñarol

Peñarol volvió a los entrenamientos este miércoles y en doble horario en la Ciudad Deportiva Néstor Goncalves. A su vez, sobre la hora 13, el director técnico, Diego Aguirre, brindó una conferencia de prensa en la que habló de todo.

Entre otras cosas, del futuro de Matías Arezo y la posibilidad de que firme un nuevo contrato con los carboneros.

"Cuando terminó el año se planteó la posibilidad seria de que Leo (Fernández) podía salir. Eso iba enrabado con la situación de Arezo, y en ese caso estaba buenísimo que siguiera. Hay un condicionamiento táctico, la mejor versión de Leo es atrás de un punta", comenzó diciendo Aguirre, algo que informó Referí el pasado lunes.

Y prosiguió: "Arezo es un gran jugador. Yo estoy muy conforme con Abel Hernández y Batista, me da cierta tranquilidad porque el plantel está bien en varias posiciones, no en extremos pero sí en el resto. Hay situaciones económicas, decisiones".

Según informó Referí este martes, pese a lo dicho por Aguirre, el presidente Ignacio Ruglio trabaja en silencio y negocia con Gremio para un nuevo contrato al menos, por un año más y es más que factible que firme un nuevo vínculo con Peñarol.

El video y el mensaje de Arezo

Como informó Referí este miércoles, Matías Arezo pidió permiso a Peñarol para poder comenzar los entrenamientos este martes en Los Aromos. Quiere quedarse sí o sí, y luego de su casamiento, se estableció en una casa que compró en un barrio privado muy importante. Desde el club le dijeron que no, debido a que no tiene aún contrato con los carboneros.

El pasado domingo, el futbolista había hecho una especie de guiño a los aurinegros ya que en el primer cumpleaños de su hijo Theo, se lo vio junto a él con una camiseta de básquetbol de Peñarol.

Este miércoles, mientras el plantel mirasol entrenaba por la mañana, Arezo subió un video a sus redes.

"Estamos listos!!", escribió, y se mostró haciendo varios ejercicios por su cuenta.

La idea de Ignacio Ruglio es de poder contratarlo nuevamente y en ese contexto, continúa dialogando con Gremio de Porto Alegre, el dueño de su ficha.