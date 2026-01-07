La pregunta que incomodó a Diego Aguirre en la conferencia de prensa, el pedido de Matías Arezo para entrenar en Peñarol, qué sucederá con él y ya se siente el año electoral

Los Aromos invitaba a la conferencia de prensa que era muy esperada. Diego Aguirre, el técnico de Peñarol , no solo iba a hablar de lo que se viene, de este año tan importante en el que su equipo tiene la obligación de ganar la Liga AUF Uruguaya luego de haberla perdido contra Nacional, el eterno rival, el año pasado, sino también justamente de lo que sucedió en esas finales en las que perdieron todo el esfuerzo del año, más allá de que ganaron tres títulos: el Torneo Intermedio, el Clausura y la Copa AUF Uruguay, y de que tuvieron una más que aceptable actuación en la Copa Libertadores de América.

Nada de eso sirve en realidad, cuando se hace el balance y no se consiguió el objetivo principal a nivel local.

Fueron horas agitadas para Diego Aguirre, quien luego del primer entrenamiento de la pretemporada 2026 de este martes por la tarde, debió viajar a Punta del Este, invitado para una reunión con dirigentes, pero que no fue un consejo directivo. Luego debió volver para Montevideo.

A esa reunión, además, no concurrieron los tres dirigentes de la oposición, porque no estaban de acuerdo con la misma: Edgardo Novick, Evaristo González y Rodolfo Catino.

Los que sí estuvieron presentes como invitados, una vez más, fueron los expresidentes Juan Pedro Damiani y Jorga Barrera.

El encuentro se hizo en "La Carbonera", la casa de un dirigente suplente, y que queda en la parada 24 de La Brava.

Tres mozos fueron contratados y uno de ellos se encargó del asado que comenzó temprano, con la llegada de Diego Aguirre.

El dirigente Nicolás Ghizzo fue quien llevó masitas para el postre y según pudo saber Referí, las compró en el mismo lugar en el que las había comprado en 2024, cuando fue el propio Aguirre quien organizó un asado para unir a todos los dirigentes del club. Lo de las masitas fue una especie de cábala, ya que aquella vez, Peñarol fue campeón uruguayo.

Silvera y Arezo, temas medulares

La conferencia de prensa en Los Aromos duró casi 40 minutos y en la misma, Diego Aguirre no tuvo problemas en contestar todo lo que se le consultó.

Obviamente que la primera pregunta fue sobre el pase de Maximiliano Silvera, de Peñarol a Nacional y allí, el DT carbonero fue muy claro: "El tema nos dolió. Fue inesperado. Son situaciones que pasan. No me gustaría que sea verdad que hubo un acuerdo antes de las finales. No volví a hablar más con él".

Maxi Silvera Foto: Federico Gutiérrez/ FocoUy

Diego Aguirre no lo dijo públicamente, pero pese a que tanto el jugador en un comunicado, como el presidente de Nacional, Ricardo Vairo, sostuvieron que no se habló del posible pase a los tricolores hasta que se supo que no continuaría en Peñarol, en el club aurinegro piensan que sí hubo contactos con el futbolista previo a la definición de la Liga AUF Uruguaya, según confió una importante fuente a Referí.

El otro tema del que se esperaba que el DT mirasol hablara, era de un nuevo contrato con Matías Arezo, uno de los goleadores del equipo.

“Cuando terminó el año se planteó la posibilidad seria de que Leo (Fernández) podía salir. Eso iba enrabado con la situación de Arezo, y en ese caso estaba buenísimo que siguiera. Hay un condicionamiento táctico, la mejor versión de Leo es atrás de un punta”, comenzó diciendo Aguirre, algo que informó Referí el pasado lunes.

Peñarol vs Plaza Torneo Clausura Mathías Arezo Matías Arezo Foto: Dante Fernández / FocoUy

Y continuó: "Arezo es un gran jugador. Yo estoy muy conforme con Abel Hernández y Batista, me da cierta tranquilidad porque el plantel está bien en varias posiciones, no en extremos pero sí en el resto. Hay situaciones económicas, decisiones. Posiblemente no (alcanza), pero el periodo de pases termina a fines de enero. Hay que ir viendo cada día que jugador que va viniendo. Estoy muy contento porque dentro de 10 o 15 días vamos a tener un plantel buenísimo".

Según informó Referí este martes, pese a lo dicho por Aguirre, el presidente Ignacio Ruglio trabaja en silencio y negocia con Gremio para un nuevo contrato al menos, por un año más y es más que factible que firme un nuevo vínculo con Peñarol.

A su vez, una fuente cercana al futbolista confirmó a Referí este miércoles que Matías Arezo pidió permiso a Peñarol para poder comenzar los entrenamientos este martes en Los Aromos. Quiere quedarse sí o sí, y luego de su casamiento, se estableció en una casa que compró en un barrio privado muy importante. Desde el club le dijeron que no, debido a que no tiene aún contrato con los carboneros.

La pregunta que incomodó a Diego Aguirre

El técnico siguió hablando en la conferencia de prensa acerca de la posibilidad de la llegada de Nicolás Vallejo, por un acuerdo de palabra que hay con el Grupo Pachuca y por más que ya se le asignó el número 22 para que juegue en León por la Liga MX de México.

"Hay muy buenas opciones para traer, ojalá que Vallejo pueda estar pero prefiero dejar pasar unos días", indicó.

WhatsApp Image 2026-01-07 at 13.05.00 Diego Aguirre en conferencia de prensa en Peñarol

Pero también fue consultado, en este caso por Referí, sobre este año que es muy particular para Peñarol, ya que es un año electoral, y que a su vez, en el asado del martes a la noche al que concurrió, no fueron tres directivos, además de las críticas de Evaristo González de este miércoles en Carve Deportiva, que dijo: "¿Tan bien nos fue el año pasado que tenemos que ser el cuadro que empiece más tarde? No hay explicación alguna. Por eso no quise ir a Los Aromos en el comienzo de la pretemporada". La consulta fue respecto a cómo evalúa esta temporada tan complicada en ese aspecto. Cabe resaltar que en 2024 fue él quien organizó un asado para unir a todos los dirigentes, lo consiguió y finalmente llegaron a semifinales de la Copa Libertadores de América, y campeones uruguayos.

Fue la única vez en la conferencia que Aguirre se tomó unos segundos para contestar, y pensó muy bien la respuesta. Se lo notó incómodo.

Evaristo-González-DB_02.webp Evaristo González Diego Battiste

"Es una muy buena pregunta", comenzó diciendo. Y continuó: "Está claro que me tengo que abstraer de los temas políticos. Ha pasado históricamente en año de elecciones. No me gusta la intención de desestabilizar o manejar informaciones que no son las correctas. Ayer (este martes) tuvimos un asado con la comisión, me pareció una buena idea, aunque esta vez, no lo organicé yo".

Peñarol entrenó en doble turno este miércoles y el jueves, lo hará por la tarde, quedando concentrado, como sucedió el pasado martes. Diego Aguirre está tranquilo y "muy conforme" hasta ahora con el período de pases.