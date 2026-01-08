Uruguay vs Argentina: el partido de las leyendas con Forlán, Lugano, Godín, Sorín, Ortega y Goycochea, será la atracción de este viernes en Punta del Este

El plantel completo de Uruguay posa antes del partido por el tercer puesto del Mundial de Sudáfrica 2010 EFE

Diego Forlán, Diego Lugano, Diego Godín y otros cracks de las dos últimas décadas que defendieron a la selección uruguaya se medirán este viernes en Punta del Este con exfiguras de la selección argentina en el "Partido de Las leyendas", que por primera vez se jugará en la playa.

El encuentro comenzará a la hora 19 en la Parada 9 de la Mansa y será de libre acceso.

Será dirigido por el exárbitro internacional Darío Ubriaco.

El partido de fútbol playa, en el que competirán con las reglas de ese deporte, tendrá a cinco jugadores de cada lado y un alto componente de espectáculo.

El encuentro fue anunciado con la presencia en Uruguay de los mencionados Forlán, Lugano, Godín y Mauricio Victorino, Cristian “Cebolla” Rodríguez, Juan Castillo, Jorge Fucile, Diego Pérez, Walter Gargano, Andrés Scotti, Ruben Paz y Darío Rodríguez.

La selección uruguaya será dirigida por Gregorio Pérez y Gerardo Pelusso.

Por Argentina, el equipo de leyendas contará con Sergio Goycochea, Juan Pablo Sorín, Maximilano Rodríguez,Ezequiel Lavezzi y Ariel Ortega.

El partido se podrá ver a través de la plataforma de AUFTV y en los cables y por streaming en DGO.