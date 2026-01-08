La amplia ventaja que Nacional le sacó a Peñarol en juveniles, 13-4 en títulos en cinco años, y las respuestas de Ignacio Ruglio

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, habló este jueves 8 de enero en Los Aromos por primera vez después de 45 días y luego de las finales que Nacional le ganó a Peñarol en la Liga AUF Uruguaya 2025

En 2021 se produjo un punto de quiebre en las divisiones juveniles de Nacional y de Peñarol , y a partir de entonces los tricolores triplicaron a los aurinegros en logros en las últimas cinco temporadas.

Las estadísticas de los torneos de sub 14 a sub 19, en las cinco que comprenden las divisiones juveniles del fútbol uruguayo, establecen que Nacional ganó 13 títulos de los 25 que se jugaron en ese período y Peñarol solamente cuatro . Defensor Sporting siete y Danubio uno.

¿Qué ocurrió en enero 2021? El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio , quien había asumido un mes antes tras ganarle las elecciones a Juan Pedro Damiani, decidió la salida del coordinador de juveniles, Fernando Curutchet .

Curutchet había llegado al CAR (Centro de Alto Rendimiento) de Peñarol cuando Juan Pedro Damiani presidía al club y el entrenador fue contratado como parte de la transformación impulsada en juveniles desde 2009 con procesos que antes lideraron Víctor Púa y Juan Ahuntchain, y que le dieron un nuevo rumbo a las formativas aurinegras.

PEÑAROL El mensaje de Abel Hernández a Matías Arezo, en medio de las negociaciones para su continuidad en Peñarol y la polémica declaración de Diego Aguirre

ENTREVISTA Diego Lugano contó a Referí la estrategia y detalles de 15 años de la lucha de los futbolistas: "En este tema el camino no fue la recompensa; la única recompensa estuvo en el final"

Esos cambios se vieron reflejados en la transferencia de jugadores: Peñarol vendió por más de US$ 50 millones los productos generados en las gestiones de Damiani y Jorge Barrera.

Entonces, en 2021, cuando Peñarol se desprendió de Curutchet y quedó libre, Nacional lo contactó y tres meses después lo reclutó en la misma función que tenía en Peñarol.

_INE5032_1.webp Fernando Curutchet Camilo dos Santos

Entre 2021 y 2025, Nacional triplica en títulos a Peñarol y los tricolores establecieron una nueva lógica, que incluso le permitió superar al club más fuerte en formativas, Defensor Sporting.

Así fue la evolución de los títulos ganados en las cinco categorías de divisiones juveniles de la AUF por los equipos en los últimos tres lustros:

EQUIPO Período 2010-2014 Período 2015-2019 Período 2021-2025 Defensor Sporting 9 10 7 Nacional 5 4 13 Peñarol 2 6 4 Danubio 5 4 1 Liverpool 4 1 0

Estos fueron los 13 títulos de Nacional:

AÑO TÍTULOS 2021 3: sub 17, sub 15, sub 14 2022 3: sub 16, sub 15, sub 14 2023 2: sub 17, sub 15 2024 1: sub 14 2025 4: sub 19, sub 17, sub 16, sub 14

Los cuatro títulos de Peñarol:

AÑO TÍTULOS 2021 1: sub 19 2022 1: sub 19 2023 1: sub 15 2024 ninguno 2025 1: sub 15

Las explicaciones de Ruglio sobre el trabajo en juveniles en Peñarol: "Esta historia está mal contada", y "Estoy conforme"

En una conferencia de prensa que Ruglio brindó este jueves en Los Aromos, la primera después de 45 días en los que se llamó a silencio tras la derrota de Peñarol ante Nacional en las finales de la Liga AUF Uruguaya 2025, el presidente de Peñarol fue consultado sobre este tema por Referí y durante la comparecencia del titular aurinegro se planteó este diálogo:

-Cuando asumiste como presidente, estableciste una reestructuración en juveniles (llenar a Peñarol de Peñarol en formativas), cinco años después, ¿cómo evaluás la gestión en juveniles y cómo la ves hoy cuando Nacional tomó diferencias en campeonatos ganados (13-4)?

-Esta historia está mal contada-, fue la primera respuesta de Ruglio.

-¿Por qué está mal contada?

-¿En 35 años cuántas veces Peñarol ganó la Tabla Anual?

-No me refiero a la Tabla Anual. Apunta a los números de los últimos cinco años en formativas (Nacional bajo la gestión de Curutchet ganó 13 y Peñarol 4) en comparación con los cinco previos (2015-2019) en los que Peñarol había ganados seis (con Curutchet contra cuatro de Nacional)-, le planteó Referí.

-Peñarol nunca había ganado en Cuarta y ganó. Nunca ganó una Libertadores y ganó- respondió Ruglio.

-Peñarol ganó seis títulos en formativas entre 2015 y 2019 y Nacional cuatro. Entre 2021 y 2025 Nacional ganó 13 y Peñarol cuatro. Esos son los números reales. ¿Si querés te los muestro?- le planteó el periodista de Referí, con la documentación en la mano.

-No, no. Entre otras cosas dijiste solo vendió a Juanchi- dijo Ruglio y desvió el tema.

Cuando nuevamente el diálogo entre el periodista y el presidente volvió al punto original del planteamiento, y tras ser consultado sobre el balance que hace de esta gestión en juveniles, dijo: "Yo sigo convencido que nuestro proyecto de formativas en la realidad y en los números es muy bueno".

Y subrayó: "A mi me conforma plenamente el proyecto de formativas".

Después el diálogo se transformó en un interrogatorio del presidente al periodista.

Finalmente, Ruglio concluyó: "En 2026 hay elecciones, en 2027 vendrá alguien que dirá quiero este proyecto de juveniles. A mi grupo de juveniles le digo que estoy muy conforme".

"Los socios en un año van a poder votar y el lindo debate político será, ¿cambios en formativas o no?", y por tercera vez subrayó: "Estoy conforme. Porque como decía el Cr. Damiani los números no mienten, mienten los que hacen los números, porque tus números son verdad (los que le mostró Referí), los míos también. ¿Cuáles son más importantes? ¿Los que vos dijiste? Nunca ganamos en Cuarta, nunca ganamos una Libertadores. ¿Quién creó la Intercontinental sub 20? Fue en este período. Yo estoy conforme".