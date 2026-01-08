Dólar
Compra 37,75 Venta 40,15

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

El mensaje de Abel Hernández a Matías Arezo, en medio de las negociaciones para su continuidad en Peñarol y la polémica declaración de Diego Aguirre

Abel Hernández y Matías Arezo compartieron 18 partidos en cancha en Peñarol en 2023, en los que anotaron entre ambos 15 goles

8 de enero 2026 - 10:51hs
Abel Hernández y Matías Arezo juntos en Peñarol en 2023

Abel Hernández y Matías Arezo juntos en Peñarol en 2023

@CampeonatoAUF

La continuidad de Matías Arezo en Peñarol es uno de los temas más candentes del mercado de pases aurinegro. Ignacio Ruglio negocia con Gremio para renovar su préstamo, con una opción de compra, pero ayer el entrenador Diego Aguirre puso en duda la relevancia que le daría al delantero en el plantel.

"Cuando terminó el año se planteó la posibilidad seria de que Leo (Fernández) podía salir. Eso iba enrabado con la situación de Arezo, y en ese caso estaba buenísimo que siguiera. Hay un condicionamiento táctico, la mejor versión de Leo es atrás de un punta", expresó el DT carbonero en conferencia, antes de decir que está "muy conforme" con las opciones de Abel Hernández y Facundo Batista.

Mientras tanto, Arezo continúa entrenando por su cuenta. Este miércoles el jugador subió un video a sus redes realizando ejercicios físicos en un espacio verde. "Estamos listos!!", escribió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/matiiarezoo9/status/2008918314181951755?s=20&partner=&hide_thread=false

El posteo en X recibió cientos de comentarios de hinchas de Peñarol pidiendo que el jugador siga en el club, pero también tuvo la respuesta de un jugador carbonero: Abel Hernández.

Diego Aguirre dirigió el entrenamiento de Peñarol en Los Aromos
PEÑAROL

La pregunta que incomodó a Diego Aguirre en la conferencia de prensa, el pedido de Matías Arezo para entrenar en Peñarol, qué sucederá con él y ya se siente el año electoral

Matías Arezo celebra su gol para Peñarol ante Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya
PEÑAROL

El video y el mensaje que subió Matías Arezo este miércoles, con la cabeza en Peñarol

El nuevo jugador aurinegro, que viene de ganar el premio a figura del año en la encuesta Fútbolx100 de Referí y que compartió ataque con Arezo en Peñarol en 2023, le dejó un mensaje que avivó aún más las ilusiones de los fanáticos en las redes.

"Dale papá te estoy esperando", escribió Abel, un mensaje que luego fue retuiteado por el propio Arezo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/abelhernandez_/status/2008985711698170090?s=20&partner=&hide_thread=false

Durante el año en el que compartieron plantel, Hernández y Arezo compartieron cancha 18 partidos, de los cuales ganaron nueve, empataron cinco y perdieron cuatro.

Durante esos encuentros anotaron entre ambos 15 goles, siete del exdelantero de Liverpool y ocho del exfutbolista de River Plate.

Temas:

Matías Arezo Peñarol Abel Hernández Diego Aguirre Ignacio Ruglio

Seguí leyendo

Las más leídas

Diego Aguirre dirigió el entrenamiento de Peñarol en Los Aromos
PEÑAROL

La pregunta que incomodó a Diego Aguirre en la conferencia de prensa, el pedido de Matías Arezo para entrenar en Peñarol, qué sucederá con él y ya se siente el año electoral

San Fernando de Maldonado 2026
SAN FERNANDO

Manuel Córsico ganó la San Fernando 2026: el podio lo completan otro argentino y un uruguayo

Paolo Calione en la pretemporada 2026 de Nacional
NACIONAL

El otro período de pases de Nacional: concretar salidas ante la superpoblación del plantel; mirá los nombres puesto por puesto

Álvaro Recoba como técnico de Deportivo Táchira de Venezuela
FÚTBOL

El Chino Recoba ganó con Deportivo Táchira de Venezuela su primer partido que además, fue internacional

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos