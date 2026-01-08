El mensaje de Abel Hernández a Matías Arezo, en medio de las negociaciones para su continuidad en Peñarol y la polémica declaración de Diego Aguirre

La continuidad de Matías Arezo en Peñarol es uno de los temas más candentes del mercado de pases aurinegro. Ignacio Ruglio negocia con Gremio para renovar su préstamo , con una opción de compra, pero ayer el entrenador Diego Aguirre puso en duda la relevancia que le daría al delantero en el plantel.

"Cuando terminó el año se planteó la posibilidad seria de que Leo (Fernández) podía salir. Eso iba enrabado con la situación de Arezo, y en ese caso estaba buenísimo que siguiera. Hay un condicionamiento táctico, la mejor versión de Leo es atrás de un punta" , expresó el DT carbonero en conferencia, antes de decir que está "muy conforme" con las opciones de Abel Hernández y Facundo Batista.

Mientras tanto, Arezo continúa entrenando por su cuenta . Este miércoles el jugador subió un video a sus redes realizando ejercicios físicos en un espacio verde. "Estamos listos!!" , escribió.

El posteo en X recibió cientos de comentarios de hinchas de Peñarol pidiendo que el jugador siga en el club, pero también tuvo la respuesta de un jugador carbonero: Abel Hernández.

El nuevo jugador aurinegro, que viene de ganar el premio a figura del año en la encuesta Fútbolx100 de Referí y que compartió ataque con Arezo en Peñarol en 2023, le dejó un mensaje que avivó aún más las ilusiones de los fanáticos en las redes.

"Dale papá te estoy esperando", escribió Abel, un mensaje que luego fue retuiteado por el propio Arezo.

Durante el año en el que compartieron plantel, Hernández y Arezo compartieron cancha 18 partidos, de los cuales ganaron nueve, empataron cinco y perdieron cuatro.

Durante esos encuentros anotaron entre ambos 15 goles, siete del exdelantero de Liverpool y ocho del exfutbolista de River Plate.