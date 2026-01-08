Rompió el silencio Ignacio Ruglio: la defensa a Aguirre, la "calma" por Matías Arezo y la decisión que tomó sobre su futuro

Ruglio sobre la salida de Peñarol de la AUF
"Hace 20 años que la AUF está tomada por Nacional, los árbitros también. Para que a luz de nuestra presencia hicieran esto, nos vamos de todos lados. Los que nos echaron nos tienen que invitar. ¿Cuándo alguien le marcó a Peñarol lo que tenía que hacer?"
"Con Gaiero en ese momento necesitábamos y vimos que podía volver. La AUF es tan dictatorial que nos dijo que no. Como no había renunciado reglamentariamente podía volver, nos servía".
"Este campeonato nuevo que inventaron, Peñarol lleva la gente y recaudan ellos. 'No te damos los costos' dicen. Yo soy gil pero no soy gil del todo. Con los partidos de Peñarol y Nacional no tenés pérdida. Con los hinchas de Peñarol y Nacional llamás a todos los que te votan y les decís 'yo te hago jugar gratis'. En mi último año no lo voy a aplaudir".
"La AUF nos echó. Peñarol es uno de los cuadros más grandes del mundo. No acepto las limosnas. Cuando a Peñarol le pusieron condiciones hace 100 años se fue, y nos fueron a buscar. Hicieron el Laudo Serrato, y nos reconocieron los campeonatos".
"En el 2026 habrá listas que quieren decir 'hay que llevarse maravilloso con la AUF', que le saca la plata, que lo mata cada vez que puede y habrá gente que dice 'a Peñarol nadie le pone las reglas'. Yo soy de ese grupo. A mi me votaron 6.000 personas y hace seis años que soy el mismo".