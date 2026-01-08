Rompió el silencio Ignacio Ruglio: la defensa a Aguirre, la "calma" por Matías Arezo y la decisión que tomó sobre su futuro

Este jueves el presidente de Peñarol , Ignacio Ruglio , habló por primera vez tras 45 días, y luego de la derrota del carbonero contra Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya.

Después de perder el campeonato, Ruglio se llamó a silencio. Apenas posteó dos estados de WhatsApp horas después de la final. En uno de ellos llamó a "enfriar la cabeza" y volvió a dirigirse al arbitraje: "A los árbitros cancha y VAR, festejen que es de ustedes durante todo el año y hoy deliberadamente. Esta vez pudieron".

Este jueves a las 13:00 el presidente aurinegro brindó una extensa conferencia de prensa, un día después de que Diego Aguirre diera la suya, en su también primera declaración tras la derrota clásica.

En primer lugar, Ruglio habló sobre la salida de Maximiliano Silvera, y aseguró: "Nosotros en Peñarol puertas adentro decidimos dar vuelta la página. No es una situación agradable. Si firmó antes de la final o no, no lo sabemos. Si fue así es grave, y es una falta de respeto a sus compañeros, pero hoy hay que seguir".

También aseguró que ya tiene una decisión tomada para las elecciones de 2026 pero decidió no comunicarla públicamente hasta el final del mercado de pases, y valoró su gestión, tanto en los resultados de primera como en la "asunción" y la venta de jugadores de formativas.

Por otra parte, valoró el mercado de pases que viene realizando hasta el momento Peñarol, debido a que hasta el momento tiene "tranquilo" a Diego Aguirre, que reconoció busca a dos extremos y un zaguero, y con el que aseguró habla "12 veces por día".

Consultado sobre la situación de Matías Arezo, pidió "calma" y aseguró que llegará a un "equilibrio" entre el interés de Aguirre de contratar a dos extremos y el deseo del jugador, con el que habla "las mismas veces que con Diego", de seguir en el carbonero.

Seguí las repercusiones minuto a minuto de la conferencia de Ignacio Ruglio:

Live Blog Post Ruglio sobre la salida de Peñarol de la AUF "Hace 20 años que la AUF está tomada por Nacional, los árbitros también. Para que a luz de nuestra presencia hicieran esto, nos vamos de todos lados. Los que nos echaron nos tienen que invitar. ¿Cuándo alguien le marcó a Peñarol lo que tenía que hacer?" "Con Gaiero en ese momento necesitábamos y vimos que podía volver. La AUF es tan dictatorial que nos dijo que no. Como no había renunciado reglamentariamente podía volver, nos servía". "Este campeonato nuevo que inventaron, Peñarol lleva la gente y recaudan ellos. 'No te damos los costos' dicen. Yo soy gil pero no soy gil del todo. Con los partidos de Peñarol y Nacional no tenés pérdida. Con los hinchas de Peñarol y Nacional llamás a todos los que te votan y les decís 'yo te hago jugar gratis'. En mi último año no lo voy a aplaudir". "La AUF nos echó. Peñarol es uno de los cuadros más grandes del mundo. No acepto las limosnas. Cuando a Peñarol le pusieron condiciones hace 100 años se fue, y nos fueron a buscar. Hicieron el Laudo Serrato, y nos reconocieron los campeonatos". "En el 2026 habrá listas que quieren decir 'hay que llevarse maravilloso con la AUF', que le saca la plata, que lo mata cada vez que puede y habrá gente que dice 'a Peñarol nadie le pone las reglas'. Yo soy de ese grupo. A mi me votaron 6.000 personas y hace seis años que soy el mismo".

Live Blog Post Su molestia por el atraso en el reparto de los derechos de TV "Es 8 de enero y no sabemos cuánto vamos a cobrar. Eso para un club si no estuviéramos ordenado es un problema gigantesco. Es como se dio la coyuntura. Después que se confirmen los pagos. Lo que quiero es que me digan cuánto y cuándo va a recibir Peñarol".

Live Blog Post Entradas gratis para Peñarol vs Colo Colo por la Serie Río de la Plata Las tribunas Amsterdam y Olímpica del Centenario tendrán entrada gratuita para los socios, y los no socios pagarán $ 150.

Live Blog Post Ruglio y los árbitros "Todos vimos lo que pasó en la final, y se duplicó la apuesta cuando ni siquiera se publicaron los audios. Confirmamos lo que vimos. Voy a intentar tener calma, espero que no me saquen la calma. Yo ya le dije a mis compañeros que a mi me colmaron, hacen lo que quieren. Ojalá sea un año calmo, no tengo muchas expectativas". "Tengo una lectura de los últimos 20 años. Ya cuando sos, sos. Hay cosas que las podés mejorar un poquito, no va a cambiar mi forma de ser. En las elecciones habrá uno que diga que si gana los árbitros lo van a dejar de matar".

Live Blog Post La prioridad de los extremos por sobre Arezo "Los dos adolecimos por algunas circunstancias de extremos, Diego terminó jugando con dos nueve que no es lo que más nos gusta. Primero dos extremos y le pido a Mati esperar un poquito. El técnico siempre me da las explicaciones. Vamos a llegar a ese equilibrio. Nunca me dijo 'si no vienen los extremos que no venga este'". "Peñarol tiene al nueve que al nueve que la mande adentro (Abel) y el golero que las saque".

Live Blog Post Ruglio sobre las juveniles de Peñarol "¿En 35 años cuántas veces ganó Peñarol la anual en juveniles? Nunca había ganado una cuarta y la ganó, nunca había ganado una Libertadores y la ganó". "Vendimos mucho más jugadores. Se va a hacer uso de la opción de compra de Homenchenko. Hay un año político, cuánta gente les volteas. Nuestra realidad en formativas es muy buena. Hoy decís 'solo Juanchi'. Es la figura joven del fútbol italiano. ¿En Europa de qué juvenil de Nacional hablan maravillas? Facundo Torres jugó una final de Libertadores. ¿Hay un jugador como Nahuel Herrera en Nacional?". "A mi me conforma plenamente. Los resultados son iguales. Peñarol nunca ganó la Anual, siempre la ganan Nacional y Defensor. La venta y asunción de jugadores al primer equipo. No lo mido en ganar la Anual". "¿Sabés cuántas veces había ganado Peñarol la Cuarta a lo largo del tiempo? Dos veces, las dos con nosotros. Cero veces había ido a la Libertadores sub-20. ¿Sabés cómo perdimos la otra Libertadores? 1-0 con Boca que después salió campeón". "Mientras yo esté, estoy conforme con mi dirección deportiva. Los números no mienten, mienten los que hacen los números. Mis números son verdad, los tuyos también, ¿cuáles son los que importan?".

Live Blog Post Las batallas con Perchman en el mercado de pases "Si yo entro en una puja con Perchman que vale más, mi ego o mi respeto por el club y los socios que me votaron. Hay una cifra que miro y digo 'este es mi ego'. Voy a Diego y le digo 'si querés sigo, me parece un disparate'. Por suerte coincidimos".

Live Blog Post La posible salida de Leo Fernández "Sondeos concretos desde hace un mes. Ofertas concretas es cuando te aparece un papel membretado con condiciones. Mientras pasan los días hay menos chances de venderlo si no es por una buena oferta".

Live Blog Post El por qué del asado de la directiva en Punta del Este "Tormentas con matraca. Es mentira que la oposición fue la única que dijo de hacerla en Punta del Este, hubo gente de mi lista. Cuando dijeron 'estamos casi todos en Punta del Este', nos fuimos con Sánchez y Solomita. Es mentira que fue la oposición. Yo quise ayudar. Después es año electoral". "Estuvo divino el asado, fueron los expresidentes, charlaron y le preguntaron a Diego Aguirre. Yo me volví a la 1:30". "Siempre es bueno escuchar a los expresidentes. Damiani tiró una gran idea que quedó entre los dos".

Live Blog Post Ruglio sobre la no continuidad de Aguerre en 2025 "Todas las cosas tienen una conyuntura. Siempre te quedás con la postura de que podrías haberlo hecho mejor para que se quedara, pero también para nosotros las cosas tienen valor. Si arrancás de 10 a 70, nunca te vas a poner de acuerdo. Como soy positivo por naturaleza hoy nos pusimos de acuerdo. Lo de 2025 no lo podemos arreglar, pero seguro me dejó enseñanzas, también a Washi y a Rafa Monge (su agente)". "Ojalá que se quede muchos años más acá, porque es el sueño de su vida, no salir más de acá".

Live Blog Post ¿Por qué Peñarol perdió el campeonato? "Porque todos cometimos errores. Yo como presidente, los jugadores como jugadores, el cuerpo técnico como cuerpo técnico. ¿Y por qué ganamos? Porque todos tuvimos aciertos. No pierde el presidente y gana el técnico, acá perdemos todos y ganamos todos, el día que eso se rompa va a ser el principio del fin". "Nos dolió, nos guardamos, nos lamemos nuestras heridas y vamos por la revancha, pero todos juntos. De todos la culpa y de todos la ovación".

Live Blog Post Ruglio sobre su posible reelección "Mi función no es la reelección. Tengo decidido que voy a hacer y ya lo sabe todo mi entorno. Ya lo comuniqué en el asado- directiva, pero no es el momento de hablarlo". "Mi función es armar un buen equipo para hacer una buena copa y clasificar al Mundial de Clubes, que entran 25 millones de dólares". "Los 6.000 que me votaron a mi hacen mucho más ruido que los que me critican. En los informativos hay una hora y media de muerte porque decir que hay uruguayos estudiando en Harvard es aburridísimo". "Si escuchás solo a los que te votaron te crees Gardel y no lo sos. Perchman es campeón por la pelota de Ebere, un mes antes habíamos levantado tres copas. Hoy está disfrutando de ser Gardel, y lo aprecio mucho pero me hubiese gustado que no fuera Gardel". "El grito de la tribuna es negativo, la gente que viene me dice 'estamos tranquilos'".

Live Blog Post Las prioridades de Peñarol en el mercado de pases "La evaluación la tiene que hacer Diego Aguirre. Si dice que está nervioso tal vez tengo que gastar unos pesitos más. Necesitamos dos, tres extremos, que estamos bastante cerca, y seguramente necesitemos un zaguero, más allá de que se quede Herrera". Para Ruglio, además, Aguirre por momentos va a tener "problemas" para elegir entre Washington Aguerre y Sebastián Britos, dos goleros con los que Peñarol tendrá el arco más seguro. "Hay unanimidad en que el arco de Peñarol pareciera estar bien cubierto".

Live Blog Post Ruglio sobre la participación de otros dirigentes en las negociaciones "Cuando no les abro a los terceros dicen que Ruglio hace todo solo. Quiero agradecer a Jacobo y Solomita porque es la primera vez en un periodo que dos personas me ayudan tanto". "No es lógico que yo acapare todo el trabajo". "Hay clubes que cierran muy rápido y deben 50 millones como nada, y cierran jugadores que para nosotros valen 18.000 dólares de sueldo, y sumando clausula son un millón y medio de dólares al año, y después para cerrarlo te piden más porque 'llamó Perchman', siempre llama Perchman, llamo al representante y le digo 'avisale a Perchman que la tiene facilisima". "Yo tengo un club ordenado, estuvimos a un palo y a un penal no cobrado de ser campeones". "¿Sabés cuántos me llamaban con lo de Barcia para decirme 'esto ya es una pelea personal y la tenemos que ganar'? No funciona así". "Votarán a otro que cierre más rápido, y cuando deba 20, 30, 50 millones va a tener que explicar".

Live Blog Post Ruglio criticó al periodismo al ser consultado sobre las posibles llegadas de Vallejo y Ruíz "Ojalá nunca se enteraran de los nombres, porque cada vez que se enteran de los nombres se entrevera la cosa. En mi vida te voy a decir un nombre de un jugador que voy a buscar, el trabajo de ustedes es encontrarlo. Es el trabajo de ustedes, yo no me quejo, pero cada vez que largan nombres a mi la negociación se me complica". "Hoy erran una noticia y al otro día los sigue leyendo la misma cantidad de gente. Es fácil decir que Ruiz y Barcia estaban cerrados, y después 'el pelotudo de Ruglio los perdió'... si nunca estuvieron cerrados". "Los buenos vienen de Diego y los malos vienen de Diego. Sigo diciendo que Diego acierta, por eso agradezco que haya venido". "Con Diego hablo de todo, incluso las cifras. Eso lo hablamos todos los días. Le agradezco cuánto me cuidó en la conferencia".

Live Blog Post Ignacio Ruglio sobre el mercado de pases y la posible llegada de Arezo "En 2021 dijeron que habíamos hecho un mercado de pases para el olvido. En el 2023 dijeron que habían armado un cuadro para el recuerdo e hicimos cero puntos de 18 en Sudamericana. ¿Cuál es la verdad en el fútbol? Mi verdad es Diego Aguirre y yo". "El fútbol es una ciencia muy inexacta y eso es lo que lo hace más apasionante. Volvés a tu circulito mínimo: '¿Diego, estás bien?'. Si escucho los mensajes que me escriben todos los días me vuelvo loco". "Las mismas veces que hablo con Diego, hablo con Mati, pero ninguna de estas cosas se van a resolver por encima del entrenador". Ruglio también afirmó que Aguirre le ha hablado de la necesidad de extremos, la posibilidad de que juegue con "un solo punta" y que queden dos nueves en el banco. Además, expresó que debe manejar la situación de Arezo, que "se muere por jugar en Peñarol". "Calma. Yo en este momento lo que tengo es que zurcir. Es facilísimo para mi decir 'cerralo', y que después venga (Aguirre) y diga '¿por qué si siempre nos manejamos así?'. Las cosas con calma llegan a buen puerto".

Live Blog Post El mercado de pases y su relación con Aguirre "Es el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Vos decís 'solo cinco' y Diego me dice 'cinco de los que más quería'. Mi trabajo es que el técnico esté tranquilo". "Si alguno no llegó es porque está en negociación, y el entrenador está al tanto. Prefiere jugadores buenos que demoren a cerrar jugadores apurados que no sean tan buenos". "Los técnicos en los grandes no duran nada y nosotros vamos a entrar en el tercer año de Aguirre. Es su ciclo más largo. Que no me lleve de largo pero yo tenerlo cuidado". "Es fácil para un hincha decir desde un celular 'trae a pepito', ¿y después yo como le digo al técnico? Todo acá lleva calma, él me consulta todo a mí y yo le consulto todo a él. Agradezco haberlo convencido de venir, porque él me hizo mucho más fácil estos dos años". "Si no era Aguirre el técnico contra Nacional al rato los tenía a todos ustedes (prensa) en la puerta del Palacio Peñarol". image

Live Blog Post El por qué del silencio de Ruglio y qué espera de este año de elecciones "Como dijo Tito Goncalvez 'cuando pierdo un clásico no voy ni al almacén', y eso nos los enseñaron nuestros mayores. Después las cosas empiezan a drenar, y después me preparé para un año que políticamente... si esa silla está rota la oposición va a salir a decirlo". "Lo veo como un año convulsionado, como todo año político".

Live Blog Post El balance de su gestión "No me molestaría calificarla, pero prefiero calificarla cuando termine en 2026. Tengo hermosos recuerdos de 2021, semifinal de Sudamericana eliminando a Nacional, cortando el tricampeonato a Nacional. Tengo no tan hermosos recuerdos de 2022, pero con la primera Libertadores sub-20. Soy como decía Cataldi optimista por naturaleza. Habló 12 veces por día a Aguirre y le digo que en el 2025 pasaron cosas muy buenas (octavos de Libertadores, Intermedio, Copa Uruguay, Clausura), como no se dio el resultado final se tiende a olvidar todo lo bueno que hicimos". "Tengo un montón de contras, como toda persona que está expuesta, y siempre usé las contras. Lo mejor que le puede pasar a Peñarol es tener a Nacional, para siempre intentar ir a más". "Mis evaluaciones siempre van a ser buenas porque es mi forma de ser. Después hay hinchas que no le va a gustar la cara de Ruglio pase lo que pase. 2023 fue un mal año pero tuvimos un invicto clásico, el 2024 fue hermoso pero nos quedamos a la puerta (de la Libertadores)". "2026 si decido seguir o no podré hacer una evaluación interna".

Live Blog Post Ruglio esquivó la pregunta de qué sensación le quedó sobre el cuadro del que es hincha Silvera "Tenemos que hacer un gran 2026, un gran periodo de pases, seguir trabajando como trabajamos ahora. Trabajar con la meta institucional de llegar al Mundial de Clubes 2029". "Nosotros a los que queremos tener acá los tenemos. A varios de los que quieren estar acá estamos cerca de tenerlos".

Live Blog Post La opinión de Ruglio sobre la salida de Maxi Silvera "Nosotros en Peñarol puertas adentro decidimos dar vuelta la página. No es una situación agradable. Si firmó antes de la final o no, no lo sabemos. Si fue así es grave, y es una falta de respeto a sus compañeros, pero hoy hay que seguir. En la historia han pasado jugadores de Peñarol a Nacional y viceversa. El que se pierde de jugar en Peñarol es él, como dice la frase 'Peñarol es eterno como el tiempo".

Live Blog Post Comenzó la conferencia de Ignacio Ruglio

Live Blog Post Así espera la sala de prensa de Los Aromos a la llegada de Ignacio Ruglio WhatsApp Image 2026-01-08 at 13.00.22

Live Blog Post El caso Arezo Ignacio Ruglio, el presidente de Peñarol, trabaja para que Matías Arezo pueda continuar en el club, según informó una fuente del club a Referí. En ese contexto, venía teniendo diálogo con dirigentes del club gaúcho para tratar de contar con un nuevo préstamo de aproximadamente US$ 400.000, pero los brasileños pretenden que Peñarol compre parte de su ficha y esto complica todo o no lo hace tan sencillo. A esto se suman las polémicas declaraciones de Diego Aguirre este miércoles. "Cuando terminó el año se planteó la posibilidad seria de que Leo (Fernández) podía salir. Eso iba enrabado con la situación de Arezo, y en ese caso estaba buenísimo que siguiera. Hay un condicionamiento táctico, la mejor versión de Leo es atrás de un punta", expresó el DT carbonero en conferencia, antes de decir que está "muy conforme" con las opciones de Abel Hernández y Facundo Batista. Mientras tanto, Arezo subió un video entrenando por su cuenta que fue respondido por Abel Hernández, quien le dijo: "Dale papá te estoy esperando".

Live Blog Post Los estados de WhatsApp de Ruglio después de la final Cuando Nacional festejaba el título, Ruglio publicó un estado de WhatsApp declarándose "orgullosamente" manya, agradeciendo a jugadores y cuerpo técnico y haciendo especial mención a Nahuel Herrera, quien jugó soportando un agudo dolor en el hombro tras dislocárselo en la final de ida. "A los árbitros cancha y VAR, festejen que es de ustedes durante todo el año y hoy deliberadamente. Esta vez pudieron", afirmó por otra parte. No conforme con lo publicado el domingo, Ruglio fue por más este lunes publicando una lista con los escudos de los equipos campeones a partir del año 2000 en adelante. "No les creas que es a partir de las quejas de Ruglio que los jueces y la AUF los ayudan a ellos. 'Ruglio los tiene cansados y lo matan a Peñarol'. Estudien lo que fue este siglo y van a ver que tienen tomados a los árbitros desde el inicio del siglo y empujan siempre al mismo equipo deliberadamente año a año incluso en cosas groseras como las de ayer porque saben que en vez de recibir castigo en sus tareas, reciben premios de competencias internacionales. Ni Ruglio ni sus quejas estuvieron del 2000 al 2020. Hasta que esto no caiga los van a empujar durante todo el año y en cada partido que necesiten, incluso si tienen que ganar sí o sí una final como los ayudaron ayer", escribió.

Live Blog Post 45 días sin declaraciones La última vez que Ignacio Ruglio habló públicamente fue el pasado 25 de noviembre. Más allá de algún posteo de WhatsApp, la mayoría personales luego de la final perdida con Nacional, no volvió a hacer declaraciones.