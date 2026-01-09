Dólar
PEÑAROL

Sorpresa en Peñarol: el carbonero anunció a Gastón Togni, extremo izquierdo argentino que se suma al plantel de Diego Aguirre

Peñarol anunció un fichaje que se trabajó en silencio y que sorprendió en el período de pases

9 de enero 2026 - 10:55hs
Gastón Togni, nuevo jugador de Peñarol

Gastón Togni, nuevo jugador de Peñarol

Peñarol anunció este viernes la concentración de Gastón Togni, extremo izquierdo argentino que se suma al plantel de Diego Aguirre para la temporada 2026, en un pase que se trabajó en silencio y que sorprendió.

El club aurinegro comunicó que el extremo izquierdo argentino de 28 años llega a préstamo por una temporada y con opción de compra, no obligatoria, desde Defensa y Justicia.

El futbolista oriundo de Villa Francia, Buenos Aires, comenzó su carrera profesional en Independiente de Avellaneda, donde jugó desde la temporada 2016/17 hasta 2022 y en el que ganó la Copa Sudamericana 2017.

Luego, pasó a Defensa y Justicia, y el año pasado fue transferido a Pachuca de México, donde jugó 18 partido y marcó tres goles.

Peñarol fue campeón de la Copa Libertadores de futsal 2025
FÚTBOL SALA

Peñarol en fútbol sala: dos futbolistas del carbonero se llevaron el premio a mejor golero y mejor jugador joven del mundo en los Futsal Awards

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, habló este jueves 8 de enero en Los Aromos por primera vez después de 45 días y luego de las finales que Nacional le ganó a Peñarol en la Liga AUF Uruguaya 2025
FÚTBOL URUGUAYO

La amplia ventaja que Nacional le sacó a Peñarol en juveniles, 13-4 en títulos en cinco años, y las respuestas de Ignacio Ruglio

El Grupo Pachuca está muy vinculado a Peñarol y en los últimos períodos de pases han realizado negociaciones.

Togni llega cedido desde Defensa y Justicia, club que también anunció su salida.

Buen remate y goles a Peñarol

El extremo se destaca por su gran pegada, con goles de tiro libre y también con pelota en movimiento.

Se da la casualidad de que le marcó un golazo a Peñarol cuando lo enfrentó con Defensa y Justicia en la Copa Sudamericana 2023, en la que le anotó dos goles a su nuevo club, con uno en el Campeón del Siglo.

El período de pases de Peñarol hasta el momento

La llegada de Togni se trata de un nuevo fichaje extranjero de los carboneros en el actual período de pases.

Altas: Franco Escobar (ARG, Houston Dynamo), Matías González (vuelve de Danubio), Washington Aguerre, Abel Hernández, Sebastián Britos, Facundo Batista, Gastón Togni (ARG, Defensa y Justicia). Renovado: Lucas Hernández

Bajas: Maximiliano Silvera, Pedro Milans, Brayan Cortés, Ignacio Sosa (Red Bull Bragantino), David Terans, Martín Campaña

Peñarol Diego Aguirre Gastón Togni

