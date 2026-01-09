Sorpresa en Peñarol: el carbonero anunció a Gastón Togni, extremo izquierdo argentino que se suma al plantel de Diego Aguirre

Peñarol anunció este viernes la concentración de Gastón Togni , extremo izquierdo argentino que se suma al plantel de Diego Aguirre para la temporada 2026, en un pase que se trabajó en silencio y que sorprendió.

El club aurinegro comunicó que el extremo izquierdo argentino de 28 años llega a préstamo por una temporada y con opción de compra , no obligatoria, desde Defensa y Justicia.

El futbolista oriundo de Villa Francia, Buenos Aires, comenzó su carrera profesional en Independiente de Avellaneda, donde jugó desde la temporada 2016/17 hasta 2022 y en el que ganó la Copa Sudamericana 2017.

¡Bienvenido, ! El extremo izquierdo argentino de 28 años llega al Carbonero a préstamo por una temporada y con opción de compra (no obligatoria) desde Defensa y Justicia.

Luego, pasó a Defensa y Justicia, y el año pasado fue transferido a Pachuca de México, donde jugó 18 partido y marcó tres goles.

El Grupo Pachuca está muy vinculado a Peñarol y en los últimos períodos de pases han realizado negociaciones.

Togni llega cedido desde Defensa y Justicia, club que también anunció su salida.

Gastón Togni parte a préstamo por una temporada y con opción de compra (no obligatoria) a Peñarol.



¡Éxitos Gastón!

Buen remate y goles a Peñarol

El extremo se destaca por su gran pegada, con goles de tiro libre y también con pelota en movimiento.

¡TERRIBLE GOLAZO DE DEFENSA Y JUSTICIA!



Acá, la joya de Gastón Togni para el 1-1 ante Vitória por la CONMEBOL #Sudamericana.

Se da la casualidad de que le marcó un golazo a Peñarol cuando lo enfrentó con Defensa y Justicia en la Copa Sudamericana 2023, en la que le anotó dos goles a su nuevo club, con uno en el Campeón del Siglo.

SI NO ES GOLAZO, NO VALE... Defensa llegó con cuatro toques al área rival y Togni sacó un gran remate para el 4-1 vs. Peñarol. Atención al festejo ¡CON LOS BOMBEROS!



Mirá la CONMEBOL #Sudamericana por #ESPNenStarPlus

El período de pases de Peñarol hasta el momento

La llegada de Togni se trata de un nuevo fichaje extranjero de los carboneros en el actual período de pases.

Altas: Franco Escobar (ARG, Houston Dynamo), Matías González (vuelve de Danubio), Washington Aguerre, Abel Hernández, Sebastián Britos, Facundo Batista, Gastón Togni (ARG, Defensa y Justicia). Renovado: Lucas Hernández

Bajas: Maximiliano Silvera, Pedro Milans, Brayan Cortés, Ignacio Sosa (Red Bull Bragantino), David Terans, Martín Campaña