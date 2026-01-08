Dólar
Compra 37,75 Venta 40,15

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Polideportivo / FÚTBOL SALA

Peñarol mundial en fútbol sala: dos futbolistas del carbonero se llevaron el premio a mejor golero y mejor jugador joven del mundo en los Futsal Awards

Los premios Jako Futsal Awards son los premios más importantes del fútbol sala a nivel mundial, entregados desde el año 2000 por la revista Futsal Planet

8 de enero 2026 - 11:42hs
Peñarol fue campeón de la Copa Libertadores de futsal 2025

Peñarol fue campeón de la Copa Libertadores de futsal 2025

Este miércoles dos jugadores carboneros fueron galardonados en los premios Jako Futsal Awards, los premios más prestigiosos del fútbol sala a nivel mundial, entregados desde el año 2000 por la revista especializada Futsal Planet.

El futbolista Franco Duque fue premiado como el mejor jugador joven del mundo. El ala de 21 años fue fundamental en la obtención de la Libertadores con tres goles anotados, uno de ellos el que sentenció la final contra Magnus.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LibertadoresFS/status/1929316633761181924?s=20&partner=&hide_thread=false

El juvenil también fue clave en la obtención del Campeonato Uruguayo, el séptimo consecutivo que obtiene Peñarol, con un gol y una asistencia en el 3-2 de la final contra Nacional.

Peñarl campeón
PEÑAROL

Hazaña histórica: Peñarol es el primer equipo uruguayo en ser campeón de la Copa Libertadores de fútbol sala

Nicolás Ordoqui
CLÁSICO

Peñarol 3-2 Nacional: el aurinegro se quedó con el clásico y es campeón del fútbol sala por séptimo año consecutivo

"Es de la casa", celebró la cuenta oficial de Peñarol Futsal en sus redes sociales, y destacó que Duque fue elegido "número 1 entre los 10 mejores jóvenes del futsal mundial".

Por otra parte, el golero Mathías "Pescado" Fernández obtuvo el premio al mejor arquero del mundo, superando entre otros al anterior ganador del premio Luan Muller, titular del Palma Mallorca.

Fernández también fue determinante para los títulos carboneros. En la Copa Libertadores atajó dos penales en la tanda contra Sabaneros de Colombia por los cuartos de final (en la que además anotó un gol), y tuvo un destacado rendimiento en todo el torneo, en el que el carbonero solo recibió tres goles en seis partidos.

"Tenemos al mejor del mundo", festejó la cuenta de Peñarol, que valoró a Fernández como un "orgullo aurinegro".

Es la primera vez que un jugador uruguayo (en este caso dos) obtiene un galardón en los Futsal Awards.

Sin embargo, Uruguay sí fue representado en la categoría arbitral: Daniel Rodríguez fue galardonado como el mejor árbitro de fútbol sala del mundo en los premios de 2023.

Embed

Temas:

Peñarol fútbol sala futsal Copa Libertadores Copa Intercontinental

Seguí leyendo

Las más leídas

Diego Aguirre dirigió el entrenamiento de Peñarol en Los Aromos
PEÑAROL

La pregunta que incomodó a Diego Aguirre en la conferencia de prensa, el pedido de Matías Arezo para entrenar en Peñarol, qué sucederá con él y ya se siente el año electoral

San Fernando de Maldonado 2026
SAN FERNANDO

Manuel Córsico ganó la San Fernando 2026: el podio lo completan otro argentino y un uruguayo

Paolo Calione en la pretemporada 2026 de Nacional
NACIONAL

El otro período de pases de Nacional: concretar salidas ante la superpoblación del plantel; mirá los nombres puesto por puesto

Álvaro Recoba como técnico de Deportivo Táchira de Venezuela
FÚTBOL

El Chino Recoba ganó con Deportivo Táchira de Venezuela su primer partido que además, fue internacional

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos