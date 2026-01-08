Peñarol mundial en fútbol sala: dos futbolistas del carbonero se llevaron el premio a mejor golero y mejor jugador joven del mundo en los Futsal Awards

La histórica campaña de Peñarol en fútbol sala en 2025 , año en el que obtuvo la primera Copa Libertadores de la categoría para un club uruguayo, compitió en la final de la Copa Intercontinental con el tricampeón del mundo Palma Mallorca y obtuvo su séptimo título local consecutivo, no dejó indiferente al ambiente mundial de la disciplina.

Este miércoles dos jugadores carboneros fueron galardonados en los premios Jako Futsal Awards , los premios más prestigiosos del fútbol sala a nivel mundial , entregados desde el año 2000 por la revista especializada Futsal Planet.

El futbolista Franco Duque fue premiado como el mejor jugador joven del mundo . El ala de 21 años fue fundamental en la obtención de la Libertadores con tres goles anotados , uno de ellos el que sentenció la final contra Magnus .

El juvenil también fue clave en la obtención del Campeonato Uruguayo, el séptimo consecutivo que obtiene Peñarol, con un gol y una asistencia en el 3-2 de la final contra Nacional .

"Es de la casa", celebró la cuenta oficial de Peñarol Futsal en sus redes sociales, y destacó que Duque fue elegido "número 1 entre los 10 mejores jóvenes del futsal mundial".

Por otra parte, el golero Mathías "Pescado" Fernández obtuvo el premio al mejor arquero del mundo, superando entre otros al anterior ganador del premio Luan Muller, titular del Palma Mallorca.

Fernández también fue determinante para los títulos carboneros. En la Copa Libertadores atajó dos penales en la tanda contra Sabaneros de Colombia por los cuartos de final (en la que además anotó un gol), y tuvo un destacado rendimiento en todo el torneo, en el que el carbonero solo recibió tres goles en seis partidos.

"Tenemos al mejor del mundo", festejó la cuenta de Peñarol, que valoró a Fernández como un "orgullo aurinegro".

Es la primera vez que un jugador uruguayo (en este caso dos) obtiene un galardón en los Futsal Awards.

Sin embargo, Uruguay sí fue representado en la categoría arbitral: Daniel Rodríguez fue galardonado como el mejor árbitro de fútbol sala del mundo en los premios de 2023.