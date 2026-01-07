Lucas Hernández jugará un año más en Peñarol: sus estadísticas en el 2025 y su historial de renovaciones en el carbonero

Peñarol confirmó en sus redes sociales la renovación de Lucas Hernández , uno de los referentes de su plantel, de cara a la temporada 2026.

"Lucas Hernández y Peñarol renovaron el vínculo por una temporada" , anunció el carbonero en su cuenta oficial de X.

El lateral izquierdo de 33 años tuvo participación en gran parte del último año carbonero como jugador de recambio, con 38 partidos jugados en los que aportó cinco goles y tres asistencias . Disputó un total de 1.327 minutos , lo que da un promedio de 34 minutos por encuentro.

Su momento más destacado llegó en la penúltima fecha del Torneo Clausura , contra Defensor Sporting en el Campeón del Siglo . Hernández anotó los dos goles que le permitieron al carbonero dar vuelta el partido 2-1 y consagrarse campeón del Clausura.

COPA DE LA LIGA Comenzó la venta de entradas para Peñarol vs Central Español por la Copa de la Liga AUF: precio y por dónde se consiguen

PEÑAROL Peñarol comenzó la pretemporada 2026 con cinco altas para Diego Aguirre, muchos juveniles y a la espera de Matías Arezo; mirá el video

Peñarol destacó en sus redes que Hernández lleva un total de 213 partidos oficiales con Peñarol, en los que anotó 15 goles y conquistó tres campeonatos uruguayos (2017, 2018 y 2024).

Llegó por primera vez al carbonero en enero de 2017 y se mantuvo allí hasta julio de 2019, cuando fue transferido al Atlético Mineiro. Regresó en enero de 2023, y en 2026 vivirá su séptima temporada en el mirasol.

El entrenador Diego Aguirre siempre ha buscado la continuidad de Hernández. A mitad de 2024, cuando el futbolista estaba en el proceso de recuperar su forma física después de un 2023 en el que estuvo excedido de peso, pidió su renovación por un año más.

A mediados de 2025 volvió a solicitar un esfuerzo para renovarlo, aunque esta vez fue solo por seis meses, contrato que fue renovado por un año estos últimos días.

Luego de que el lateral convirtiera los dos goles contra Defensor, Aguirre dijo en conferencia de prensa que eran un "premio" para el jugador, por tratarse de "una persona que es ejemplo a seguir por todos acá".

Hernández viene de pasar por una cirugía láser en la rodilla, que tenía prevista desde antes del final del campeonato. El lateral salió lesionado en la primera final contra Nacional tras disputar 30 minutos y se preveía que no iba a ser parte de la vuelta, pero finalmente ingresó en los últimos minutos cuando el carbonero ya perdía 1-0.