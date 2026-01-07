Con escáneres y análisis, la Inteligencia Artificial llega al Mundial 2026: conocé las innovaciones que anunció la FIFA para el torneo

En el marco de la Feria Electrónica de Consumo (CES), la FIFA presentó nuevas innovaciones tecnológicas apoyadas en la Inteligencia Artificial (IA) que llegarán al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá , en colaboración con la empresa Lenovo.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino , se unió al presidente y director ejecutivo de Lenovo, Yuanqing Yang, en el escenario de Sphere de Las Vegas en un espectáculo que presentó soluciones de IA personalizadas que, además de brindar una nueva experiencia al público , buscan impulsar las operaciones del torneo que se realizará en el verano en EE.UU. Canadá y Mexico.

La nueva experiencia será creada por la asistente de inteligencia artificial "Football AI Pro" con la que se pretende "democratizar" el acceso de datos, proporcionando "el conjunto más completo de análisis de fútbol" a los 48 equipos que compiten y a los aficionados, explicó Infantino.

El presidente de la FIFA aseguró, además, que el publico podrá tener acceso a las imágenes que observa el árbitro , en el momento de toma de decisiones en el juego.

Gracias a esta nueva tecnología mostrará nuevas imágenes estabilizadas para que la experiencia de visualización “sea absolutamente única”, como si estuvieras en el centro del campo junto a los jugadores, prometió el mandatario.

La tecnología desarrollada por Lenovo, el mayor fabricante de PC del mundo en cuanto a unidades vendidas, también contará con avatares de jugadores en 3D creados con IA, que se usarán en momentos decisivos como el fuera de juego, lo que ayudará a los árbitros en sus decisiones.

“Introduciremos una identificación y un seguimiento precisos de los jugadores, lo cual supone una gran ventaja para nuestra tecnología semiautomatizada fuera del campo. Esto se traduce en imágenes excelentes, decisiones más rápidas por parte de los árbitros y una comprensión clara por parte de todos”, precisó el presidente de la FIFA.

Art Hu, director de Información de Lenovo, explicó que para la creación de los avatares se tendrán en cuenta las dimensiones exactas de cada jugador para crear versiones mas realistas.

FUENTE: Con información de EFE