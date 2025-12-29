Dólar
Mundial 2026: FIFA destacó cifra récord histórica por peticiones de entradas, con más de 150 millones de solicitudes

“No cabe duda de que haremos historia en Norteamérica al reunir a personas de todo el planeta en una fiesta sin precedentes”, dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino

29 de diciembre 2025 - 13:33hs
Infantino con el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA

Infantino con el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA

Foto: AFP

La FIFA anunció este lunes que ha recibido más de 150 millones de peticiones de entradas para el Mundial 2026 durante la fase de venta abierta el pasado día 11, cifra que supone la mayor demanda de la historia de la competición.

El número de solicitudes de aficionados de más de 200 países representa una demanda 30 veces superior al número de entradas disponibles y es también 3.4 veces mayor a la cifra total de espectadores presentes en los 964 partidos de las 22 ediciones anteriores de del Mundial celebradas desde 1930.

The FIFA World Cup 2026 mascots (L-R), Maple the Moose (Canada), Zayu the Jaguar (Mexico), and Clutch the Bald Eagle (US) pose on the red carpet upon arrival to attend the draw for the 2026 FIFA Football World Cup taking place in the US, Canada and Mexico
Las mascotas del Mundial 2026: Maple (Canadá), Zayu el Jaguar (México), y el águila Clutch (EEUU)

Las mascotas del Mundial 2026: Maple (Canadá), Zayu el Jaguar (México), y el águila Clutch (EEUU)

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó que la demanda 30 veces mayor a la oferta de entradas en los primeros 15 días de venta es "una muestra del increíble interés que ha despertado entre los aficionados de más de 200 países".

"Esta abrumadora respuesta de los seguidores refleja la pasión que siente el mundo por el fútbol. No cabe duda de que haremos historia en Norteamérica al reunir a personas de todo el planeta en una fiesta sin precedentes por la unidad y el mejor fútbol", añadió Infantino, este lunes ponente en el "World Sports Summit" en Dubai.

Alejandro Domínguez
MUNDIAL 2026

La picante respuesta de Alejandro Domínguez a Genaro Gattuso, DT de Italia, que criticó los cupos de Sudamérica en el Mundial 2026: "Que ganen sus partidos, porque solo clasifican los que ganan"

Marcelo Bielsa y el banco de suplentes de Uruguay antes del partido con Venezuela
ENCUESTA

Cuáles son las chances que ven los uruguayos de que la selección dirigida por Marcelo Bielsa gane el próximo Mundial: esto dice una encuesta de Equipos

La FIFA recordó que el proceso de actual estará abierto hasta el martes 13 de enero -FIFA.com/tickets- y que tras su cierre se celebrará un sorteo que garantiza la igualdad de oportunidades para todos los aficionados. Los que no tengan suerte en el sorteo tendrán otra oportunidad de obtener entradas en las siguientes fases, a medida que se pongan a la venta más localidades.

https://www.bbc.com/mundo/articles/ceq1g407vzzo
Infantino le muestra a Trump la copa del Mundial.
Infantino le muestra a Trump la copa del Mundial.

También confirmó que los precios de las entradas se mantendrán sin cambios durante toda esta fase de venta y que los seguidores de las selecciones clasificadas tendrán acceso a una categoría especial, a un precio de US$ 60 para los 104 partidos, incluida la final.

"La FIFA, como organización sin ánimo de lucro, reinvierte los ingresos generados por la Copa Mundial a fin de promover el crecimiento del fútbol masculino, femenino y juvenil en las 211 federaciones miembro. La FIFA espera trasladar al fútbol el 90 % de sus inversiones presupuestadas para el ciclo 2023–2026, con el objetivo de impulsar el desarrollo de este deporte en todo el mundo", señaló.

El Mundial se celebrará del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio de 2026 en 16 ciudades anfitrionas de Canadá, México y Estados Unidos, donde se jugarán 104 partidos con la participación por primera vez de 48 selecciones.

EFE

