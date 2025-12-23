Dólar
La picante respuesta de Alejandro Domínguez a Genaro Gattuso, DT de Italia, que criticó los cupos de Sudamérica en el Mundial 2026: "Que ganen sus partidos, porque solo clasifican los que ganan"

“Es lindo escuchar que en el otro lugar del mundo, como era a la inversa antes, se quejen por nuestro sistema clasificatorio", señaló

23 de diciembre 2025 - 8:15hs
Foto: Daniel Duarte / AFP

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, afirmó este lunes que es una cuestión de "justicia" que Sudamérica tenga seis plazas de clasificación directa al Mundial 2026, y una oportunidad más en un repechaje, al asegurar que esa región es cuna del "mejor fútbol del mundo".

"Para mí eso es justicia porque el mejor fútbol del mundo se juega y nace, o en todo caso, nace, se juega y se exporta en Sudamérica", señaló Domínguez en un acto organizado por la Asociación Paraguay de Fútbol (APF) en la ciudad de Ypané (centro).

Mundial 2030 Alejandro Domínguez Sebastián Bauzá Ignacio Alonso.jpg

El dirigente afirmó que existen "amigos de Europa", sin mencionar países, que "están un poco atentos" a lo que sucede en Sudamérica, quienes, según dijo, "se quejan porque vamos a tener 6,5 o 7 clasificados".

"Yo les recomiendo que no se preocupen tanto de Sudamérica, a esos países les recomiendo que se preocupen más en ellos mismos y que ganen sus partidos, porque solamente clasifican los que ganan, como hizo la selección Albirroja", agregó el dirigente en referencia al retorno de Paraguay a un Mundial luego de 16 años.

Domínguez incluso sostuvo que es "justo" que las 10 selecciones suramericanas asociadas a la Conmebol vayan al Mundial, al defender que esos equipos "van a subir de nivel" la competición.

"Es lindo escuchar que nos critiquen, es lindo escuchar que en el otro lugar del mundo, como era a la inversa antes, se quejen por nuestro sistema clasificatorio", enfatizó.

La crítica de Gattuso

El pasado 13 de noviembre, el seleccionador de Italia, Genaro Gattuso, manifestó que se deben "revisar los criterios" de clasificación al Mundial, tras criticar que en el caso de Sudamérica pasan de forma directa seis equipos de 10, y uno séptimo puede jugar la repesca, según medios de comunicación que se hicieron eco de esas declaraciones.

Italy's Gennaro Gattuso reacts during the FIFA World Cup 2026 European qualification football match between Italy and Norway, at the San Siro Stadium, in Milan, on November 16, 2025. (Photo by Stefano RELLANDINI / AFP)
Gattuso se pronunció de este modo previo a la victoria de Italia por 0-2 ante Moldavia en las eliminatorias europeas, un resultado que no les alcanzó para sellar su pase directo al Mundial de 2026, por lo que la Azzurra deberá disputar el repechaje.

La tetracampeona del mundo jugó su último Mundial hace 11 años.

En total, 54 selecciones de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) pelean 16 plazas para el Mundial de 2026, 12 de ellas directas, y cuatro por vía de los 'playoffs'.

EFE

