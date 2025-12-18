La nueva cara de los sorteos de Conmebol: quién es la responsable de los bolilleros en lugar del histórico Fred Nantes, que fue desvinculado de su cargo

El sorteo de Conmebol de las fases preliminares de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana , realizado este jueves en Luque, Paraguay, tuvo como gran novedad la presencia de una nueva encargada del controlar y dirigir el procedimiento y los bolilleros.

Llamó la atención porque históricamente quien dirigía estos eventos era el brasileño Fred Nantes , quien fuera director de Competiciones de Clubes de Conmebol, pero que fue separado de su cargo en el mes de octubre.

Quien cubrió su lugar este jueves fue Luciana Antunes , también brasileña, cuyo cargo es de gerente de Competiciones de Conmebol, y que llevó adelante el evento de forma correcta y sin complicaciones.

Antunes, nacida en Sao Paulo, es funcionaria desde hace muchos años en el ente rector del fútbol sudamericano.

En su curriculum se destacan sus trabajos en sport managment y su experiencia en gestión de eventos deportivos en los Juegos Panamericanos 2007, Juegos Mundiales Militares 2011, Juegos Olímpicos de Londres 2012, Copa Confederaciones Brasil 2013, Copa del Mundo Brasil 2014, Uefa Champions League 2015-2018, Copa del Mundo FIFA Sub 17 2019, Copa América 2019 y 2021, Copa Sudamericana y Copa Libertadores.

Luciana Antunes, gerenta de Competiciones de Conmebol

Según explicaron a Referí desde la Conmebol, Antunes estuvo a cargo del sorteo, pero no reemplaza a Nantes, cuya puesto de director sigue vacante.

La gerenta ya había dirigido un reciente sorteo de la Copa Libertadores Femenina, el pasado 4 de setiembre, pero tuvo su primera gran exposición este jueves con los principales torneos de clubes masculinos del continente.

Luciana Antunes, gerenta de Competiciones de Conmebol

¿Qué pasó con Fred Nantes?

Fred Nantes dejó su cargo de director de Competiciones de Clubes de Conmebol a fines de octubre de este año.

En su curriculum, publicado en la web de Conmebol, se indica que fue ex director Ejecutivo Sports Marketing & Events, profesor de Producción de Eventos Deportivos en IAG – Escuela de Negocios de PUC – Rio, Facultades Ibmec, Trevisan Escuela de Negocios, Comité Olímpico Brasileño, match Coordinator – Copa América Centenario 2016, gerente General de Competiciones y Servicios a los equipos del Comité Organizador de la Copa del Mundo FIFA 2014, y licenciado en Educación Física.

Diego Lugano, Frederico Nantes y Ricardo Tavarelli

Su desvinculación fue una “decisión tomada entre las partes”, según comunicó la casa del fútbol sudamericano, la que le agradeció por su “compromiso y el valioso trabajo realizado, que impulsó un cambio significativo en nuestras competiciones”.

En tanto, Nantes destacó que no fue “una decisión fácil” y describió su paso por Conmebol como “un ciclo de ocho años muy exitoso”.

“Pero es momento de cerrar esta etapa por el bien de todos (Conmebol, ustedes y yo)”, comentó.

Sorteo de Conmebol

Pese a los comunicados institucionales, a nivel de prensa se informó que su salida se dio en medio de tensiones internas, según informó el portal brasileño GloboEsporte.

En ese sentido, indicaron que Nantes enfrentaba críticas de empleados y directivos, por supuestos malos tratos, así como también por una gestión que en algunos sectores de la confederación era considerada deficitaria, lo que fue en aumento en los últimos meses.