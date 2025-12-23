Dólar
El Observador / Selección / ENCUESTA

Cuáles son las chances que ven los uruguayos de que la selección dirigida por Marcelo Bielsa gane el próximo Mundial: esto dice una encuesta de Equipos

El informe también marcó que solo uno de cada cuatro uruguayos aprueba la gestión de Marcelo Bielsa como entrenador de Uruguay

23 de diciembre 2025 - 15:12hs
Marcelo Bielsa y el banco de suplentes de Uruguay antes del partido con Venezuela

Marcelo Bielsa y el banco de suplentes de Uruguay antes del partido con Venezuela

Foto: Leonardo Carreño

Uno de cada cuatro uruguayos cree que Uruguay saldrá campeón del mundo en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, según una encuesta realizada por Equipos Consultores.

El informe, publicado este lunes por Subrayado, marca que un 23% de los encuestados para el relevamiento cree que Uruguay será campeón del mundo en 2026.

Además, otro 15% indicó que Uruguay terminará entre segundo o cuarto, por lo que cuatro de cada diez personas confía en que la celeste terminará entre los cuatro primeros del Mundial.

Otro 35% de la población encuestada marcó que la selección de Marcelo Bielsa quedará eliminada entre los dieciseisavos y los cuartos de final, mientras que un 12% entiende que no pasará la fase de grupos. Un 14% no contestó a la encuesta.

23_de_los_uruguayos_cree_que_uruguay_sera_campeon_del_mundo_el_ano_proximo_El_desempeno_de_Bielsa_genera_evaluaciones_divididas_pero_de_saldo_negativo
Un 23% de los uruguayos cree que la celeste será campeona del mundo en 2026

Un 23% de los uruguayos cree que la celeste será campeona del mundo en 2026

Equipos Consultores realizó esta misma en los mundiales de 2010, 2018 y 2022. En la primera edición la confianza en que el equipo iba a terminar entre los cuatro primeros fue más baja, de un 25%.

En 2018 un 52% de los encuestados opinaron que el equipo iba a llegar al menos a semifinales, y en 2022 la cifra alcanzó el 43%, por lo que el 38% del último informe marca una nueva baja en la confianza a la selección.

La encuestadora reportó que el optimismo es mayor en las mujeres y en el interior del país. El 27% de ambos grupos opinó que Uruguay puede ser campeón, mientras que los hombres y los montevideanos no alcanzaron un 20%.

El informe también consultó a los encuestados sobre otros posibles campeones por fuera de Uruguay. Un 15% opinó que España levantará la Copa del Mundo, un 12% votó a Argentina, y Brasil y Francia comparten el tercer lugar con un 7% cada uno.

Un total de 712 personas participaron de esta encuesta, que cuenta con un margen de error del 3,7%, detalló Equipos.

Solo una de cada cuatro personas aprueba la gestión de Marcelo Bielsa

La encuesta de Equipos también consultó a los participantes por su opinión de la gestión de Marcelo Bielsa al frente de la selección uruguaya.

El informe reportó que solo el 27% aprueba el paso del entrenador argentino al frente de la selección, mientras que un 18% ni aprueba ni desaprueba y un 33% no confía en su gestión.

Los números de Bielsa quedan lejos de los obtenidos por Óscar Tabárez en las encuestas de 2010 y 2018, así como de los de Diego Alonso en 2022. El "Maestro" llegó a Sudáfrica 2010 con un 57% de aprobación, y a Rusia 2018 con un 81%, mientras que el "Tornado" llegó a Qatar 2022 con 76% de los votos favorables.

De todas formas, Equipos aclaró que "en el caso de los anteriores técnicos, la medición comparativa es más cercana al Mundial, por lo que las cosas aún podrían cambiar en algo en los próximos meses".

23_de_los_uruguayos_cree_que_uruguay_sera_campeon_del_mundo_el_ano_proximo_El_desempeno_de_Bielsa_genera_evaluaciones_divididas_pero_de_saldo_negativo_1
La aprobación de Marcelo Bielsa está lejos de la obtenida por Óscar Tabárez y Diego Alonso en los pasados mundiales

La aprobación de Marcelo Bielsa está lejos de la obtenida por Óscar Tabárez y Diego Alonso en los pasados mundiales

