Se adelanta la fecha de regreso de Ronald Araujo a los entrenamientos de Barcelona tras su ausencia por un bajón anímico
Medios catalanes reportan que el zaguero podría volver antes de tiempo para poder estar a la orden cuando vuelva la actividad de LaLiga
23 de diciembre 2025 - 15:05hs
Ronald Araujo tras el partido en Dortmund
EFE
El zaguero uruguayo Ronald Araujo, que se pidió varios días libre en FC Barcelona por un bajón anímico, tendrá un regreso al club anterior a lo previsto días atrás, debido a las lesiones que sufre el plantel.
El defensa está de vacaciones en Uruguay, donde entrena por su cuenta a la espera de las fiestas de Navidad, y el pasado fin de semana se informó que su regreso iba a ser luego de fin de año, para el 3 de enero.
Pero este martes en Barcelona reportan que el regreso se adelantará y será el 29 de enero, según el portal Mundo Deportivo.
De esa forma, tras evaluar cómo llega, podría estar a la orden para el partido del 3 de enero ante Espanyol, cuando vuelva la actividad de LaLiga de España.
"Andreas Christensen sufre una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, sufrida fortuitamente tras un mal gesto durante la sesión de entrenamiento de este sábado", señaló el Barça en un comunicado, sin precisar la posible duración de la ausencia del jugador.
El exdefensa del Chelsea, que se perdió prácticamente toda la pasada temporada debido a diferentes lesiones, no será operado y debería estar entre tres y cuatro meses fuera de competición, según la prensa catalana.
La ausencia de Christensen deja al entrenador azulgrana Hansi Flick con solo dos centrales puros, Pau Cubarsí y Eric Garcia, aunque también puede jugar en esta posición el francés Jules Koundé, que habitualmente lo hace como lateral derecho.
La baja de Christensen se suma a la retirada temporal del capitán blaugrana Ronald Araujo para preservar su salud mental, y a la salida del veterano Íñigo Martínez antes de la presente temporada, lo que podría empujar a la directiva azulgrana a intentar reforzarse en la inmediata ventana de fichajes.
Preguntado sobre si es necesario fichar un defensa ante la baja de Ronald Araújo y la reciente lesión grave de Andreas Christensen, Flick dijo: “Lo hablaré con Deco probablemente mañana, no hoy. Lo importante es que Andreas vuelva bien, tenemos que apoyarle porque estaba en un buen momento, jugó muy bien en Copa y completa muy buenos entrenamientos. Le deseo lo mejor y que pueda volver pronto”.