El Observador / Fútbol Internacional / MALI

Brujo detenido por estafa y charlatanismo al prometer que Mali iba a ser campeón de la Copa de África y recibir miles de dólares en donaciones

Tras la derrota de Mali, una multitud enfurecida se dirigió a su domicilio antes de que la policía interviniera

13 de enero 2026 - 9:17hs
Foto: AFP
Foto: AFP

Un hombre que se presentaba como "marabú", una suerte de brujo, y que había prometido la victoria de Mali en la Copa de África (CAN) de fútbol fue detenido por "estafa" tras haber recaudado más de 22 millones de francos CFA (unos US$ 39.000), informaron fuentes locales a AFP este lunes.

A cambio de donaciones, este hombre presentado únicamente como el señor Sinayogo había prometido el título de las Águilas en la CAN, pero la selección maliense fue eliminada el viernes en cuartos de final por Senegal por 1-0.

El sujeto, que actuaba en las redes sociales, había recaudado más de 22 millones de francos CFA, según uno de sus colaboradores.

Tras la derrota, una multitud enfurecida se dirigió a su domicilio antes de que la policía interviniera y evacuara al "marabú", como se conoce en partes de África a líderes espirituales o brujos.

Sinayogo fue detenido el sábado por "estafa" y puesto bajo custodia en la brigada de lucha contra la ciberdelincuencia, según dos videógrafos que trabajaban para él y que lo visitaron.

"El charlatanismo está penado por la ley en Mali", dijo un responsable del servicio de lucha contra la ciberdelincuencia.

Pero detenerlo mientras la selección seguía en liza habría sido difícil "en el fervor de la CAN", añadió.

El hombre, inicialmente conocido por ser un activista político, "se autoproclamó 'marabú' de la noche a la mañana y amasó una fortuna", explicó un creador de contenidos en las redes sociales cercano a él.

AFP

