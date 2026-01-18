Dólar
Brahim Díaz de Marruecos picó un penal y se lo atajaron, fueron a alargue y Pape Gueye sacó campeón de África a Senegal con un golazo

Con un espectacular golazo de Pape Gueye, en el comienzo del alargue, Senegal conquistó su segunda Copa de África de Naciones al ganarle 1-0 a Marruecos en Rabat; mirá ese tanto y el penal que Brahim Díaz picó y erró de forma insólita

18 de enero 2026 - 20:36hs

Senegal conquistó la Copa de África de Naciones (CAN) de fútbol por segunda vez en su historia al ganar 1-0 en alague al anfitrión Marruecos, que vivió una noche especialmente dolorosa, este domingo en Rabat.

Pape Gueye anotó con un soberbio tiro cruzado al ángulo el único gol del partido en el inicio de la prórroga (94'), después de que Brahim Díaz fallara en el descuento del partido (90+13') un controvertido penal que tuvo el choque detenido durante unos diez minutos y que motivó incluso una breve retirada del campo de los jugadores senegaleses, indignados por la decisión del árbitro.

Finalmente, Senegal decidió volver al terreno de juego para que el choque pudiera terminar y Brahim Díaz, que tuvo en sus pies dar el trofeo a los locales, envió demasiado tímidamente su tiro, con una picada fallida, y el arquero Edouard Mendy lo detuvo con facilidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ClaroSports/status/2012998453098586218&partner=&hide_thread=false

El jugador de Real Madrid, máximo anotador del torneo con cinco conquistas, quedó al borde de las lágrimas mientras Senegal se debatía entre la euforia y la perplejidad.

En ese clima anímico empezó la prórroga y Senegal lo aprovechó: en un contragolpe perfectamente gestionado, Pape Gueye se fue como una flecha, pisó área y envió un potente tiro cruzado, directo a la escuadra, con el que batió a Yassine Bounou "Bono", que hasta ese momento solo había recibido un gol en todo el torneo.

Fue suficiente ya que en el resto de la prórroga el marcador no se movió y los Leones de la Teranga ganaron así su segunda CAN, después de la edición de 2021 (desplazada a 2022 por la pandemia del covid-19).

Marruecos, semifinalista del último Mundial, se quedó así con la miel en los labios al no poder reverdecer sus viejos laureles en el fútbol africano: solo ganó esta competición en el pasado en una ocasión, en el ya lejano 1976, por lo que se quedó frustrado por la grandísima ocasión desperdiciada.

Senegal Mané Marruecos Copa de África

