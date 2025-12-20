Presidentes del Mercosur buscan en cumbre respuesta al aplazamiento del acuerdo comercial con la Union Europea

Los presidentes Javier Milei, Santiago Peña, Lula da Silva y Yamandú Orsi en la Cumbre del Mercosur en Brasil

Los presidentes del bloque del Mercosur se reúnen este sábado en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú en busca de una respuesta al aplazamiento del tratado de libre comercio con la Unión Europea , mientras evalúan acercamientos con otros socios comerciales.

La firma del acuerdo, negociado desde hace un cuarto de siglo, estaba prevista para el encuentro de mandatarios de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Pero la Unión Europea la postergó para enero ante la oposición de agricultores , principalmente de Francia e Italia .

Los agricultores, en especial de estos países europeos, perciben con temor la llegada de carne , arroz , miel o soja de los países del Mercosur , más competitivos debido a normas de producción que ellos consideran menos rigurosas .

El ministro de Relaciones Exteriores uruguayo, Mario Lubetkin , afirmó en una reunión con otros cancilleres que sentía "desilusión" por no poder concretar el acuerdo este sábado , como se tenía planeado.

Los cancilleres de Paraguay y Argentina pusieron presión al bloque europeo para rubricar el pacto cuanto antes. "Estamos dispuestos a avanzar, entendiendo que Europa tiene sus plazos para cumplir las cuestiones institucionales internas, pero al mismo tiempo los plazos no son infinitos", declaró el canciller paraguayo, Rubén Ramírez, luego de una reunión con sus pares del Mercosur.

La nueva fecha prevista para la firma es el 12 de enero en Paraguay, que remplazará a Brasil en la presidencia rotativa del Mercosur al final de la cumbre. Sin embargo el canciller paraguayo dijo no haber recibido "ninguna comunicación oficial" al respecto.

Por otro lado, el canciller argentino, Pablo Quirno, pidió "revisar las prioridades de relacionamiento externo del Mercosur y avanzar hacia bilateralidades más ágiles y con resultados concretos".

Además del presidente del país anfitrión Lula da Silva, participan de la cita el presidente Yamandú Orsi representando a Uruguay, el presidente argentino Javier Milei, el paraguayo Santiago Peña y el presidente de Panamá José Raúl Mulino.

"Una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria", afirmó Lula da Silva en Cumbre del Mercosur

El presidente brasileño Lula da Silva afirmó este sábado, en calidad de presidente pro tempore del Mercosur, que una guerra en Venezuela provocaría "una catástrofe humanitaria".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lleva adelante una campaña de ataques contra embarcaciones de supuestos traficantes de drogas en aguas cercanas a Venezuela y el viernes no descartó una guerra con el país caribeño.

"El continente sudamericano vuelve a ser acechado por la presencia militar de una potencia extrarregional (...) Una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria", dijo Da Silva durante el encuentro de jefes de Estado del bloque sudamericano en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú.

Con información de AFP.