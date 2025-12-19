Dólar
Mundo

Acuerdo Mercosur Unión Europea, tras el fracaso en diciembre, tiene nueva fecha para la postergada aprobación

Fuentes diplomáticas señalaron una nueva fecha para la postergada firma del Acuerdo Mercosur Unión Europea

19 de diciembre 2025 - 14:18hs
Acuerdo Mercosur Unión Europea, tras el fracaso en diciembre, tiene nueva fecha para la probable firma

JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

La Comisión Europea quiere firmar el Acuerdo Mercosur Unión Europea (UE) el 12 de enero, en Paraguay, con base eso en lo que indicaron fuentes diplomáticas el viernes a AFP, después del aplazamiento anunciado la víspera por la presión de Francia e Italia.

El Ejecutivo europeo esperaba firmar este tratado de libre comercio este sábado 20 de diciembre en Brasil, pero se vio obligado a postergarlo ante la falta de apoyo suficiente entre los países miembros.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se mostró no obstante "confiada" en la posibilidad de cerrar el acuerdo en enero.

Nueva fecha, ¿se firma el 12 de enero en Paraguay?

Una fuente de la Comisión y dos diplomáticos señalaron que la nueva fecha prevista es ahora el 12 de enero en Paraguay.

Los agricultores europeos se oponen al acuerdo y varios miles de ellos protestaron el jueves en Bruselas, coincidiendo con una cumbre de jefes de Estado y de gobierno.

La FNSEA, principal sindicato agrícola francés, llamó a mantener la movilización pese al aplazamiento.

Negociado desde hace más de 25 años, este acuerdo permitiría a la UE exportar más automóviles, maquinaria, vinos y licores a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

A cambio, facilitaría la entrada en Europa de carne, azúcar, arroz, miel y soja sudamericanos, algo que inquieta a los sectores afectados.

El aplazamiento hasta enero supone un revés para la Comisión Europea, Alemania y España, que presionaban para una firma inminente.

Pero la rúbrica del acuerdo UE-Mercosur está ya asegurada, afirmó Berlín el viernes.

La cuestión es cuándo

"La cuestión ya no es si el acuerdo se firmará, sino cuándo", declaró el portavoz adjunto del Ejecutivo europeo, Sebastian Hille, en una rueda de prensa.

AFP__20251218__88K6363__v1__HighRes__FranceAgriculturePoliticsDemoHeritage
Movilizaci&oacute;n de productores en Francia.

Movilización de productores en Francia.

Temas:

Acuerdo Mercosur Unión Europea Mercosur Unión Europea Francia Paraguay

