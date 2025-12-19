Acuerdo Mercosur Unión Europea, tras el fracaso en diciembre, tiene nueva fecha para la postergada aprobación
Fuentes diplomáticas señalaron una nueva fecha para la postergada firma del Acuerdo Mercosur Unión Europea
19 de diciembre 2025 - 14:18hs
JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP
La Comisión Europea quiere firmar el Acuerdo Mercosur Unión Europea (UE) el 12 de enero, en Paraguay, con base eso en lo que indicaron fuentes diplomáticas el viernes a AFP, después del aplazamiento anunciado la víspera por la presión de Francia e Italia.
El Ejecutivo europeo esperaba firmar este tratado de libre comercio este sábado 20 de diciembre en Brasil, pero se vio obligado a postergarlo ante la falta de apoyo suficiente entre los países miembros.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se mostró no obstante "confiada" en la posibilidad de cerrar el acuerdo en enero.