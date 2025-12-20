Combo ideal: carne ovina con récord de precios y las lanas con los mejores valores en seis años

La exportación de carne ovina alcanzó un precio promedio de US$ 7.234 por tonelada en los últimos 30 días móviles , cerrando el año 2025 en niveles máximos históricos que sostienen a los corderos arriba de US$ 5,50 por kilo , lo que se complementa con los valores más altos de la lana en seis años .

En la última semana el valor medio fue US$ 7.401, dinamizado por compras de Israel y la Unión Europea.

En lo que va del año –ya en la recta final- alcanza los US$ 5.654 por tonelada, un salto interanual de casi 43%, según los datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC) .

Por su parte, el índice de FAO general para las carnes está 5% arriba de hace un año, luego de bajas en los últimos dos meses por la caída del pollo y el cerdo.

La carne ovina se destaca: es la que más ha subido en el último año, un 31%, y en noviembre dio un salto impulsado por una sólida demanda mundial de importaciones, mientras que la carne vacuna mantiene la firmeza y vale 16% más que hace 12 meses.

Carne ovina: Israel, Brasil y Rusia los mercados top

Los principales destinos para la carne ovina en función del precio son Israel, con cerca de US$ 10.000 por tonelada de carne con hueso; Brasil –cliente número uno en volumen- a un promedio de US$ 7.620/ton; y Rusia con US$ 6.760/ton.

El broker de carne ovina Jorge Dimu dijo esta semana que el mercado está un poco distorsionado por los precios tan altos, con mayor cautela de los importadores, sin embargo las proyecciones de demanda y valores son firmes.

Una mirada que ilusiona

Para Dimu es clave “aumentar e irnos rápidamente al doble de producción porque el mercado mundial va a cambiar, va a mejorar la situación sanitaria y vamos a poder exportar con hueso, que hoy no lo podemos hacer: si tuviéramos un rack que pudiéramos vender a Europa sería otro nivel de precio”.

La Unión Europea no autoriza la exportación de carne con hueso desde un país que tiene estatus de libre de aftosa con vacunación, pese a que la especie ovina nunca tuvo aftosa en Uruguay.

En lo que va del año Uruguay lleva exportadas 11.874 toneladas de carne ovina, 19% menos que en 2024, ante un menor stock ovino y la reducción de la capacidad de faena por el cierre de varias plantas, los dos principales desafíos para que el sector aproveche el excelente momento de mercado, advirtió Dimu en Tiempo de Cambio de Radio Rural.

Faena de lanares disparada

En el segundo semestre del año la faena ovina se disparó y en diciembre más que duplica al mismo mes de 2024.

En la última semana la faena de lanares sumó 42.175 lanares y superó a la de vacunos.

La demanda por todas las categorías se mantuvo, con valores que superan a la vaca en el caso de las ovejas y muy por encima del novillo entre los corderos.

Los corderos, corderos mamones y borregos, se negocian a valores históricamente altos de entre US$ 5,55 y US$ 5,75 el kilo según el destino, con industrias de cortes ovinos premium ofreciendo 5% sobre la referencia de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) que fue US$ 5,66 en la última semana.

Para la próxima zafra de reproductores ovinos en el verano de 2026 los operadores ya observan interés en carneros de razas carniceras para aprovechar el momento de demanda a precios históricamente altos.

Lanas: cierre en 2025 arriba de US$ 10

El mercado lanero se mantiene activo con negocios fluidos especialmente por lanas Merino de 21 micras o menos certificadas y con grifa verde a valores sostenidos, entre 20% y 30% superiores a los de hace un año según la finura.

En menor medida se concretan negocios por lanas con certificaciones RWS y orgánicas, aunque los productores especulan con precios posiblemente superiores en 2026 en un momento de firmeza del mercado y expectativas de un fortalecimiento en la segunda mitad de la zafra, a la vista de los nuevos datos que reafirman la reducción de oferta.

En su análisis de diciembre para la temporada 2025/26 el Comité Australiano de Pronóstico de Producción de Lana (AWPFC) estimó que la producción de lana esquilada es de 244,7 millones de kilos, 12,6% menos que en la zafra 2024/25.

Se prevé que el número de ovejas esquiladas será de 56,5 millones, un 10,3% menos y que el rendimiento por cabeza bajará 2,7% a 4,33 kilos de lana.

Dado que se espera que la recuperación del número de ovejas tome entre 18 y 24 meses, es probable que las limitaciones de la oferta persistan hasta el nuevo año, una señal de firmeza para los precios en un mercado demandado por los bajos stocks en toda la cadena.

Indicador de Mercados del Este

Esta semana el mercado australiano se fue al receso de verano hasta el 12 de enero con el Indicador de Mercados del Este (IME) en US$ 10,21 por kilo base limpia, estable respecto a la semana pasada y muy cerca del récord del año.

La referencia es 25% superior al inicio de la zafra en agosto y está 40% por encima del valor del indicador en la última jornada de ventas de 2024.