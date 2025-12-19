Buscan exhibir el águila nazi del Graf Spee en Punta del Este: qué se sabe del proyecto y por qué sería un "disparate" para el empresario que la halló

La excandidata a la Intendencia de Maldonado por el Partido Colorado Teresita Marzano presentó un proyecto para exhibir en Isla Gorriti de Punta del Este el águila con una esvástica hallada en la embarcación alemana Graf Spee .

La pieza de más de 2,35 metros de altura y 300 kilos correspondiente a la embarcación hundida en el Río de la Plata en 1939 , después de ser dañada en batalla contra cruceros británicos, se encuentra en la base del Cuerpo de Fusileros Navales (Fusna) de la Armada , mientras que en el ámbito judicial, cursa una demanda contra el Estado uruguayo presentada por el empresario argentino Alfredo Etchegaray , quien fue el encargado de dar con la insignia y montar el operativo para efectivizar su rescate en 2006.

"El proyecto puede convertirse en fuente de atracción turística. Le serviría desde el punto de vista económico a todo el país al tratarse de una pieza única en el mundo”, señaló Marzano en diálogo con FM GENTE . Sin embargo, para Etchegaray , la idea no reviste posibilidad de concreción ante la falta de infraestructura que demandaría el terreno y la sensibilidad en materia de correcta interpelación respecto al holocausto.

MONTEVIDEO Policías abatieron a un delincuente de 20 años y detuvieron a otro de 16 tras enfrentamiento a tiros en Manga

"Esto obviamente no va a prosperar, pero pone al tema en el tapete. Es un absoluto disparate", sentenció el empresario a El Observador.

image

En el plano compartido por la excandidata del Partido Colorado se deja ver el emplazamiento de una obra escultórica donde el águila sería posteriormente apostada sobre una suerte de barco de metal. “La isla Gorriti tiene muchísimos elementos de la época de la colonia y de los corsarios que están allí, que formarían parte de lo que puede ser un museo a cielo y mar abierto”, insistió.

El águila nazi y el litigio judicial millonario contra Uruguay

La demanda presentada por el empresario Alfredo Etchegaray contra el Estado uruguayo por 25 millones de dólares en carácter de compensación, daños y perjuicios, lucro cesante y daño moral, aún cursa en la justicia local.

De acuerdo a la postura litigante, se aplicó un “arbitrario comportamiento estatal” en torno a los derechos sobre los objetos recuperados de la embarcación alemana Graf Spee.

image Águila nazi del Admiral Graf Spee

La presentación, efectuada en diciembre de 2024 junto a la viuda y las hijas del buzo Héctor Ernesto Bado, quien rescató el águila, se basó en lo establecido en el artículo 24 de la Constitución, donde se indica que el Estado será civilmente responsable por el daño causado a terceros en la ejecución de los servicios públicos.

"Lo único que se requiera es que se cumpla con la ley y el contrato. Es la propia Constitución la que me da el derecho a reclamar el 50% del valor con el que se enriqueció el Estado", repasó el empresario a El Observador.

image Imagen: STR/AFP/Getty Images

El 5 de agosto de 1997, Etchegaray pidió ante la Prefectura Nacional Naval permiso de búsqueda del Graf Spee. Seis años después, el 18 de febrero de 2003, la autorización fue concedida. Según lo citado, se acordó que el costo de la búsqueda correría por su exclusiva cuenta y que el beneficio se dividiría al 50% con el Estado.

En febrero de 2005 se logró extraer el telémetro del acorazado y, un año más tarde, el águila imperial. A partir de los descubrimientos, se pidió llevar adelante la venta de los objetos rescatados. En el caso del águila, se solicitó su traslado al exterior para su exhibición y comercialización en subasta pública internacional.

image Águila del acorazado alemán Graf Spee

"El Estado tiene el águila en un cajón que se le rompió y ahora se encuentra bajo una lona. Y el contrato y la ley dice que tiene que ir a subasta, instancia las cuáles fueron violadas por presiones de la República Federal de Alemania que dijo que el águila era de ellos, cuando le habían cobrado y recibieron dinero. Además, se le ofreció en varias oportunidades el rescate del barco, y no les interesó", sumó Etchegaray.

También, detalló múltiples gestiones y reuniones con representantes de diferentes gobiernos "tanto de izquierda como de derecha" en busca de una solución para la venta de la pieza o de una compensación económica. Según el empresario, entre 2022 y 2023 se llevaron a cabo encuentros con el expresidente Luis Lacalle Pou y el entonces prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, dando como resultado un acuerdo transaccional “verbal” que contemplaba el pago de 5 millones de dólares.

"En este caso se olvidan que hay una expropiación impagada o por lo menos, una violación de los derechos humanos poque ningún gobierno del planeta te puede hacer trabajar 40 años sin la justa compensación cuando tu trabajo se basó en una ley que redactó el Estado", sentenció Etchegaray.